Les microphones Neat arrivent en Europe

(Pocket-lint) - Turtle Beach a acquis Neat Microphones en janvier 2021 et lance ainsi plusieurs microphones USB et XLR de haute qualité dans un plus grand nombre de sites.

Neat Microphones a été créé par le même groupe d'experts en enregistrement qui a fondé Blue Microphones. L'entreprise propose désormais une toute nouvelle gamme de micros à un marché plus large.

Parmi ces microphones figure le King Bee II, un micro XLR hautes performances qui promet une qualité d'enregistrement optimale, idéale pour les voix, les instruments, les podcasts et le streaming. Il est doté d'une capsule à condensateur vrai à large diaphragme de 34 mm à terminaison centrale, ce qui le rend idéal pour les enregistrements vocaux.

Le micro est livré en standard avec un support antichoc et un filtre anti-pop mais nécessite une interface XLR pour fonctionner. Si vous aimez le look de celui-ci, il y a aussi le Worker Bee II qui est plus abordable et assez petit pour s'adapter à n'importe quel endroit.

Aux côtés du King Bee II, il y a le Bumblebee II, un microphone USB qui, selon Neat, possède la plus grande capsule à ce niveau de prix. Il est dit que celui-ci est polyvalent et facile à utiliser avec une qualité audio professionnelle. Il est présenté comme un micro idéal pour les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les tablettes et autres. Il est également très abordable.

Si vous avez besoin de quelque chose d'encore plus accessible, regardez le Skyline, un micro abordable qui constitue une excellente mise à niveau du micro intégré de votre ordinateur.

La marque Neat Microphones est devenue l'une des marques préférées des artistes, musiciens, chanteurs et autres aux États-Unis et ces microphones sont désormais disponibles en Europe également. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Neatmic.

Écrit par Adrian Willings.