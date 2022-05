Le SSD NVMe WD_Black SN850X est doté d'une technologie permettant de booster les jeux, notamment le "chargement prédictif".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Western Digital a annoncé un nouvel ajout à sa gamme de SSD NVMe ultra-rapides.

Le SN850X NVMe PCIe gen 4, qui vient d'être annoncé, offre des vitesses de lecture rapides (jusqu'à 7 300 Mo/s), mais il est également optimisé pour les joueurs acharnés et revendique des " performances inégalées ".

À première vue, le WD_Black SN850X ressemble aux versions précédentes de la société, mais à part le x dans le nom, il y a aussi quelques autres changements.

Le WD_Black SN850X comporte plusieurs améliorations conçues pour satisfaire les joueurs sur PC:

Chargement prédictif

Gestion thermique adaptative

Une latence minimisée

Un SSD NVMe est déjà un excellent moyen de tirer le meilleur parti de votre expérience de jeu, car il garantit des vitesses de chargement plus rapides et des performances solides, mais le WD_Black SN850X prétend aller plus loin avec ces fonctions de stimulation du jeu.

Western Digital indique que vous pourrez télécharger le tableau de bord WD_Black et activer le Game Mode 2.0. Cela permettra de débloquer des fonctions d'amélioration des performances qui vous aideront non seulement à jouer, mais aussi à diffuser, enregistrer et gagner vos parties.

Ce qui rend le WD_Black SN850X intéressant, c'est son "chargement prédictif" qui utilise apparemment une technologie intelligente pour prédire ce que vous allez faire et charger les actifs en fonction des besoins. Ainsi, le WD_Black SN850X n'est pas seulement plus rapide, il est aussi plus intelligent.

L'amélioration des caractéristiques thermiques devrait également contribuer aux performances et il y aura une version avec dissipateur thermique (comme pour les modèles précédents) pour le garder au frais sous pression.

Ce disque sera disponible sur le Western Digital Store à partir de juillet 2022 et sera proposé en formats 1 To, 2 To et 4 To. Les prix seront confirmés à l'approche du lancement.

Écrit par Adrian Willings.