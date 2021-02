Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Panasonic a inventé peut-être son invention la plus précieuse à ce jour: Nicobo, un chat-chaussette robot. Nous souhaitons seulement quil soit plus largement disponible.

Soyons réalistes: les chats sont parfaits et incroyables et font dexcellents compagnons. Ils vous donnent des tonnes damour et dattention, et ils nécessitent peu de travail en retour. Ainsi, lidée de transformer un félin en robot uniquement pour aider les personnes qui sisolent ou se distancient socialement pendant la pandémie et ne peuvent pas posséder un chat, que ce soit à cause de contrats de location, dallergies ou de coût, eh bien cela nous semble parfaitement logique.

En collaboration avec le laboratoire Michio Oka de lUniversité de technologie de Toyohashi, Panasonic a donc créé Nicobo. Cest un chat robot avec un extérieur en tissu semblable à une chaussette et de grands yeux attrayants. Comme Gizmodo la rapporté , il détecte votre visage à laide dune caméra, et écoute et répond à votre voix via des microphones directionnels. Nicobo dispose également de capteurs tactiles, ce qui lui permet de réagir lorsque vous le touchez.

Nicobo a un vocabulaire limité, ne connaissant quun seul mot au début. Mais il apprendra à parler des phrases japonaises complètes et peut avoir des compétences au niveau des tout-petits.

Le chat robot de Panasonic est incapable de se déplacer dans votre maison car ses mouvements se limitent à tourner et à regarder de haut en bas. Mais ça peut péter. Cest vrai. Les jours où il peut être plus distant, comme nimporte quel vrai chat, il produit des flatulences et peut ne pas vous répondre autant que dhabitude.

Si vous mourez denvie de caresser Nicobo vous-même, nous avons de mauvaises nouvelles: Panasonic ne prévoit de fabriquer que 320 Nicobos dans sa production initiale, et les précommandes via un site Web de financement participatif sont déjà épuisées. Panasonic a déclaré quil prévoyait dexpédier Nicobo en mars 2022. Il en coûte environ 360 $, et ceux qui ont précommandé doivent payer environ 10 $ par mois pour utiliser certaines fonctionnalités supplémentaires, telles que le couplage et les mises à jour des smartphones.

Nous espérons que Panasonic pourra accélérer la production de Nicobo, mais nous pensons que cela dépend de lintérêt suffisant.

Écrit par Maggie Tillman.