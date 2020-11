Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une grande partie du battage du Black Friday peut être réservée aux téléviseurs à couper le souffle, aux smartphones phares, etc.

Heureusement, Panasonic propose actuellement un trio doffres de rasoirs pour vous permettre de faire exactement cela, idéal pour que vous souhaitiez acheter un rasoir électrique haut de gamme, une alternative plus abordable ou une tondeuse à barbe.

La meilleure offre des trois est sans aucun doute pour le rasoir électrique Panasonic standard ARC5 (également connu sous le nom de LV67), actuellement à moitié prix et réduit à 99,95 $ .

Si vous bercez et maintenez constamment le look rasé de près, ce rasoir est fait pour vous. Il dispose dune tête de rasage qui peut pivoter dans 16 directions différentes indépendamment, tout en détectant les densités de barbe jusquà 220 fois par seconde pour ajuster la puissance pendant le rasage et garantir des résultats uniformes. Naturellement, lARC5 peut être utilisé comme pour un rasage humide ou sec, avec une tondeuse pop-up vous permettant de couper les bords.

Cependant, tout le monde nest pas sur le marché pour un rasage aussi précis - ou peut-être que vous ne voulez toujours pas dépenser autant, même avec la réduction diabolique.

Dans ce cas, la tondeuse à barbe Panasonic SB40 est probablement votre meilleur pari, et a également été fortement réduite pour le Black Friday - elle est maintenant disponible au prix de 99,95 $ , contre 149,95 $. Si vous essayez souvent de maintenir un peu de chaume, cest votre meilleur pari. Avec le cadran de tondeuse à réglage rapide et le peigne, vous obtenez 19 réglages de précision pour vous aider à sculpter et à détailler jusquà ce que votre visage soit satisfait.

Si vous voulez plus dun rasoir traditionnel, mais voulez quelque chose de plus abordable, comme nous lavons mentionné plus haut, le Panasonic LL41 vaut vraiment la peine dêtre exploré. Surtout avec un rabais qui le ramène à 69,95 $ à partir de 99,95 $.

Sachez simplement que ces offres incroyables peuvent ne pas rester. Il ny a pas de délai dexpiration fourni ici, nous suggérons donc à ceux qui recherchent un rasage frais de ne pas traîner - sinon vous serez confronté à une barbe déchiquetée pour léternité (ou jusquau prochain Black Friday).

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Conor Allison.