(Pocket-lint) - De nouvelles images divulguées semblent confirmer les rumeurs selon lesquelles Oppo envisage de publier une balise intelligente, quelques mois seulement après la première apparition dun brevet pour un appareil similaire.

Nous avons déjà vu Samsung et Apple lancer leurs propres balises intelligentes en 2021, et les nouvelles images réelles confirment presque que la société chinoise est sur le point de rejoindre le peloton.

Aucun nom officiel nest encore confirmé, mais contrairement aux rendus apparus après la découverte du brevet en janvier, la balise intelligente Oppo pourrait se révéler être une forme circulaire avec une connectivité USB-C.

Cette dernière caractéristique de conception lalignerait plus étroitement sur le Samsung Galaxy SmartTag , plutôt que sur l Apple AirTag , qui nécessite une pile bouton pour fonctionner, et nous nous attendrions à ce quil offre toujours les mêmes capacités de traçabilité.

Les images ont été repérées pour la première fois sur Weibo et Twitter par Digital Chat Station, qui a dévoilé que la balise possédera également une technologie ultra large bande.

Green Factory dispose également de balises UWB et prend en charge la charge du port C. Contrairement à lAirTag dApple, qui nécessite le remplacement des piles boutons, il est plus écologique et possède des fonctionnalités différentes.

