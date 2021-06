Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus pourrait travailler sur un tracker darticles qui concurrencerait les trackers AirTag dApple , SmartTag et Tile de Samsung.

La société chinoise aurait déposé le nom - OnePlus Tag - ce qui suggère quun dispositif de suivi est en cours délaboration, ou est du moins une considération pour lavenir. Bien sûr, OnePlus Tag pourrait signifier quelque chose de complètement différent, mais étant donné les offres de ses concurrents, il est probablement prudent de supposer quil sagit dun suivi darticles.

La marque - repérée pour la première fois par DroidMaze et Neowin ( via 91 Mobiles ) - a été déposée le 18 mai 2021 via Beijing Intangible Technology. Aucun autre détail na été fourni dans la marque, il ny a donc aucun mot sur une date de sortie ou sur les fonctionnalités que lappareil offrirait.

Nous nous attendrions à ce quil utilise la technologie ultra large bande, et il est probable que vous puissiez en attacher une à vos clés ou à votre portefeuille dune manière ou dune autre, vous permettant ensuite dutiliser votre téléphone pour les localiser si vous les perdiez.

OnePlus sera un peu en retard pour le suivi des articles si la balise OnePlus apparaît. Le carrelage a dominé ce secteur pendant plusieurs années, jusquà ce quil se heurte à une certaine concurrence de Samsung avec son SmartTag en janvier 2021 puis dApple en mars 2021 avec le lancement des AirTags .

OnePlus pourrait cependant réduire les autres options disponibles en termes de prix, tout en offrant de bonnes spécifications, comme il le fait avec ses smartphones . Pour linstant, nous devrons attendre et voir, mais nous garderons les yeux ouverts pour toute rumeur future entourant une balise OnePlus.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Rik Henderson.