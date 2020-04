Le chargeur sans fil OnePlus Warp Charge 30 est rapide, efficace et utile uniquement pour un téléphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Parallèlement à sa nouvelle gamme de smartphones, OnePlus a également dévoilé quelques nouveaux accessoires, dont lun est lun des chargeurs sans fil les plus rapides à être lancé sur le marché grand public. Il sagit du chargeur sans fil OnePlus Warp Charge 30. Nous savons, cest une bouchée.

Bien quil y ait beaucoup trop de mots dans son nom, cest une description presque entièrement littérale du produit: cest un chargeur sans fil qui produit 30W de puissance, garantissant que votre téléphone compatible se rechargera rapidement.

Le seul problème est peut-être que le seul téléphone actuellement compatible avec cette race de charge sans fil est le OnePlus 8 Pro . Il sagit dune technologie de charge sans fil exclusive qui permet une puissance de 30 W, et le modèle Pro est le seul de la série équipé dune charge sans fil.

Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas du tout lutiliser avec dautres téléphones. Cela fonctionnera avec la plupart des smartphones compatibles Qi, mais à une vitesse beaucoup plus lente. En y mettant notre appareil dexamen Galaxy S20 , il a montré quil faudrait près de trois heures pour le charger à 30%.

1/6 Pocket-lint

Le chargeur est un support de bureau assez standard qui tient le téléphone en position verticale. De face, cest un rectangle arrondi vertical, mais de côté, vous voyez quil se rétrécit plus large vers la base et a un cadre argenté tout autour des côtés.

Il est aussi facile de poser le OnePlus 8 Pro dans la bonne position que de le placer sur le rebord rembourré en caoutchouc au bas du support et la saillie subtile au milieu.

Cette saillie garantit que le téléphone ne repose pas tout son dos nest pas en contact avec la surface du chargeur, permettant à lair de se déplacer librement pour aider au refroidissement.

Ce qui nous amène bien à ce ventilateur intégré à lintérieur du chargeur. Cest loin dêtre le premier chargeur de téléphone avec un ventilateur à lintérieur pour maintenir les températures basses, et il est attendu dans un chargeur qui fournit tant de puissance à la fois.

Ce ventilateur tourbillonne derrière une grille de trous usinés à larrière pour garder lair circulant à travers la fente qui longe le haut du point central de saillie / repos du support.

Lors de nos tests, il a chargé le OnePlus 8 Pro très efficacement. Dix minutes de repos sur le chargeur suffisaient pour donner au téléphone une batterie supplémentaire de 20%. OnePlus dit quil peut vous donner 50% en moins de trente minutes, et nous le croyons. Cest vraiment rapide.

Ce nest pas aussi rapide que dutiliser le Warp Charge 30T filaire inclus qui vient dans la boîte du OnePlus 8 Pro, mais cest rapide.

Ce quil fait, cependant, cest faire un bruit audible, ce qui nest pas génial si vous voulez lutiliser pendant la nuit pendant que vous dormez. Heureusement, vous pouvez activer un mode de coucher, qui ralentit les vitesses de charge et tue le ventilateur pour se débarrasser de ce bruit.

Vous pouvez lactiver manuellement à tout moment ou activer un programme. Comme vous pouvez le voir sur limage ci-dessus.

Lautre chose à noter est que le chargeur est livré avec sa propre alimentation non amovible. Il na pas dentrée de type C, vous ne pouvez donc pas le brancher sur un autre adaptateur secteur.

Ensuite, il y a le prix. À 69,95 £, ce nest pas vraiment bon marché. Si votre utilisation principale dun chargeur sans fil est de lavoir sur votre chevet et de la charger pendant la nuit, vous feriez mieux dutiliser un chargeur moins cher et plus lent qui na pas de ventilateur. Il semble un peu contre-intuitif davoir ce puissant chargeur près de votre lit et de le restreindre pour le garder silencieux toute la nuit.

Si ce que vous voulez est un chargeur rapide et pratique pour votre maison ou votre bureau sur lequel vous pouvez mettre votre téléphone et sachez que dans les 30 à 40 minutes, vous devriez avoir suffisamment dénergie pour la journée, alors le chargeur sans fil Warp Charge 30 est définitivement Vaut la peine dêtre considéré. Cest rapide, efficace, robuste et vous trouverez quasiment impossible de placer votre téléphone dessus incorrectement.