Le connecteur d'alimentation de la RTX 4090 de Nvidia est considéré comme un "désastre".

(Pocket-lint) - Une enquête sur la surchauffe des connecteurs d'alimentation de la Nvidia RTX 4090 a révélé qu'un fournisseur est particulièrement problématique et constitue un "désastre complet".

Il y a eu quelque chose comme un courant sous-jacent de problèmes pour la RTX 4090 gourmande en énergie avec Nvidia traitant avec des connecteurs d'alimentation qui aiment devenir tout à fait trop chaud et puis fondre. Maintenant, un rapport est arrivé à la conclusion que le connecteur 12VHPWR gênant est fabriqué par l'une des deux sociétés différentes. Il s'agit de NTK et d'Astron, cette dernière étant la plus chaude et qualifiée de "désastre complet".

Igor, du site allemand Igor's Lab, pense que certains connecteurs particuliers fabriqués par Astron ne sont pas aussi bien soudés que d'autres et que la décharge de traction pourrait également être meilleure. Il semble également que certains des connecteurs vus par Igor ne soient pas construits selon les schémas de l'entreprise, ce qui est inquiétant.

En ce qui concerne les autres différences entre Astron et NTK, le rapport note également que la partie NTK est généralement meilleure en termes de connexion et de facilité d'utilisation, ce qui suggère qu'une connexion incomplète pourrait être à l'origine de la surchauffe observée.

Tout cela étant dit, il a également été démontré que certains connecteurs NTK peuvent également être amenés à surchauffer, ce qui suggère qu'il y a encore plus à déballer. Tout ce que nous savons vraiment, c'est que certains connecteurs d'alimentation de la Nvidia RTX 4090 surchauffent et que la plupart d'entre eux sont plus que probablement en bon état.

Le rapport complet d'Igor vaut la peine d'être lu si vous voulez savoir ce qui se passe - surtout si vous avez une de ces cartes graphiques massives dans votre plate-forme de jeu. Vous trouverez le lien ci-dessous.

Écrit par Oliver Haslam.