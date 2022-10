Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Suite à l'agitation suscitée par le lancement du nouveau GPU RTX 4080 de 12 Go, Nvidia annonce qu'elle le retire de la circulation. Il sera de retour, mais avec un nouveau nom.

Nvidia a annoncé ses cartes graphiques RTX 4080 le mois dernier. Il y en avait deux, l'une étant livrée avec 12 Go de RAM et l'autre avec 16 Go. Les deux cartes étaient vendues respectivement à 899 $ et 1199 $, mais la RAM n'était pas la seule différence entre elles. Et c'est là que se situent les problèmes.

Bien que les deux cartes portent la marque 4080, la version de 12 Go est très inférieure. Elle intègre 7 680 cœurs CUDA, 639 Tensor-TFLOP, 92 RT-TFLOP et 40 Shader-TFLOP avec une horloge de base de 2,31 GHz qui peut monter jusqu'à 2,61 GHz si nécessaire. La carte 16 Go est beaucoup plus performante grâce à ses 9 728 cœurs CUDA, 780 Tensor-TFLOP, 113 RT-TFLOP et 49 Shader-TFLOP, ainsi qu'à une horloge de base de 2,21 GHz qui peut monter jusqu'à 2,51 GHz.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La différence entre les cartes a conduit certains à suggérer que la version 12GB ne devrait pas être appelée 4080 du tout. Et maintenant, Nvidia dit qu'il est d'accord. "La RTX 4080 12GB est une carte graphique fantastique, mais elle n'est pas nommée correctement. Avoir deux GPU avec la désignation 4080 prête à confusion ", a déclaré la société dans un billet de blog annonçant le changement. La version de 12 Go est donc mise en pause et une nouvelle version sera lancée plus tard, avec un nouveau nom. La version 16 Go de la carte continuera à être lancée comme prévu le 16 novembre 2022.

Personne ne sait comment s'appellera cette carte de 12 Go, ni si le changement de marque s'accompagnera d'un changement de prix.

Écrit par Oliver Haslam.