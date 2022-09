Nvidia dévoile les cartes graphiques GeForce RTX 4080 et 4090

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La prochaine génération de matériel graphique pour PC est enfin arrivée, et elle est très impressionnante.

Lors de son événement GTC, Nvidia a officiellement annoncé ses cartes GeForce RTX 4080 et 4090.

Tout d'abord, la carte phare, la RTX 4090, qui est dotée d'une énorme mémoire GDDR6X de 24 Go et promet d'être deux à quatre fois plus rapide que la championne en titre, la RTX 3090 Ti.

Cette nouvelle carte bestiale a un débit de traitement quatre fois supérieur à celui de la 3090 Ti, et peut doubler le framerate de la carte sur Microsoft Flight Simulator.

La démo de Portal avec RTX, dans lequel la carte offre trois fois plus de performances, et la démo de la simulation en temps réel Racer X de Nvidia, qui multiplie par quatre les performances, ont également été présentées.

Ensuite, Nvidia a présenté la RTX 4080, qui se décline en deux versions. Elle sera disponible avec 12 ou 16 Go de mémoire GDDR6X.

La RTX 4080 offre des performances deux à quatre fois supérieures à celles de la RTX 3080 Ti, ce score de quatre fois ayant été obtenu dans la démo Racer X de Nvidia.

La Nvidia GeForce RTX 4090 sera disponible le 12 octobre au prix de 1599 $. La RTX 4080 sera disponible en novembre, la variante 16 Go coûtant 1199 $ et le modèle 12 Go 899 $.

Comme d'habitude, les cartes Founders Edition seront disponibles en premier, puis les partenaires de cartes tierces suivront.

Écrit par Luke Baker.