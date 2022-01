Nvidia dévoile le GPU RTX 3050 d'entrée de gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de l'allocution spéciale de Nvidia au CES 2022 , la société a révélé un certain nombre de choses différentes, notamment le teasing d'une nouvelle carte graphique phare sous la forme de la RTX 3090 Ti.

Ce nouveau GPU haut de gamme devrait offrir une augmentation des performances attendue de 10 % par rapport au RTX 3090 actuel. Grâce à 24 Go de GDDR6X fonctionnant à 21 Gbit/s et il devrait offrir 40 téraflops de performances GPU. Certaines sources ont suggéré que ce nouveau GPU phare pourrait vous coûter jusqu'à 2 000 $.

Si vous recherchez quelque chose de plus abordable, vous serez heureux d'apprendre que Nvidia a également sorti une nouvelle carte graphique économique.

La Nvidia GeForce RTX 3050 est une carte graphique économique conçue pour être plus abordable que la précédente entrée de gamme - la RTX 3060. Elle comprend des cœurs RT de deuxième génération ainsi que des cœurs Tensor de troisième génération pour les graphiques DLSS et AI. Nvidia affirme qu'il s'agit d'un moyen abordable d'obtenir des jeux de lancer de rayons à plus de 60 FPS sans se ruiner.

C'est parce que le RTX 3050 commence à seulement 249 $/239 £. En supposant que vous puissiez en trouver un à acheter bien sûr. Vous pourrez en obtenir un auprès des partenaires de Nvidia à partir du 27 janvier.