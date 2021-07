Conseils pour tirer le meilleur parti de votre nouveau GPU Nvidia RTX

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous venez donc de vous procurer une brillante carte graphique RTX série 30. Toutes nos félicitations!

Maintenant, il y a quelques choses à faire pour vous assurer den tirer le meilleur parti. Voici quelques ajustements que vous pouvez apporter dans Windows et dans votre BIOS pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Une fois la carte graphique installée, la première étape consiste à aller dans les paramètres de votre BIOS. Allumez votre machine et écrasez votre clé DEL jusquà ce que vous entriez dans le BIOS.

De là, accédez aux paramètres avancés pour les paramètres du sous-système PCIe. Vous devriez y trouver un paramètre pour la prise en charge de Re-Size BAR. Cochez pour lactiver, puis enregistrez le paramètre et quittez pour redémarrer votre machine.

Re-Sizeable BAR est une technologie qui permet essentiellement à votre CPU et GPU de communiquer plus efficacement et ainsi daméliorer les performances dans les jeux.

Il est à noter que Re-Sizeable BAR nest pas ouvert à tout le monde. Vous devrez vous assurer davoir le bon équipement. Il est pris en charge par les processeurs AMD 400 et 500 ainsi que par les processeurs Intel de 10e et 11e générations, mais vous devrez peut-être vérifier que le BIOS de votre carte mère et le BIOS de votre GPU sont à jour. Vous pouvez trouver plus dinformations à ce sujet ici .

Une autre étape judicieuse lors de linstallation dune nouvelle carte graphique consiste à vous assurer de supprimer dabord tous les anciens pilotes graphiques qui pourraient avoir un impact négatif sur les performances. Vous pouvez le faire à laide dun logiciel gratuit appelé Display Driver Uninstaller (DDU) .

Téléchargez et exécutez ce logiciel pour nettoyer les anciens pilotes de votre ordinateur avant dinstaller de nouveaux pilotes Nvidia. Cela garantira quil ny a pas de conflits et que tout se passe bien.

Maintenant, la prochaine étape consiste à télécharger les derniers pilotes Nvidia pour votre carte graphique. Allez ici et sélectionnez votre GPU dans les menus déroulants.

Téléchargez et exécutez le programme dinstallation. Nous vous recommandons de choisir une installation personnalisée et de cocher "effectuer une installation propre" - faites-le à chaque fois quun pilote sans graphique est publié et vous obtiendrez les meilleures performances.

Pendant que vous y êtes, installez également GeForce Experience . Cet outil est génial car il vous permet de capturer des images avec Nvidia Shadowplay. Lancez cette application, puis connectez-vous à votre compte Nvidia. Cliquez sur le rouage des paramètres et cochez « activer les fonctionnalités expérimentales ».

Ensuite, lorsque vous cliquez sur ALT+Z, vous trouverez un onglet de performances. À partir de là, vous pouvez laisser lapplication régler automatiquement votre GPU pour les meilleures performances.

Le mode jeu est un paramètre Windows qui vous permet doptimiser les performances de votre machine lorsque vous jouez. Cest aussi très facile à activer. Vous avez cependant besoin de la dernière version de Windows 10 pour cela.

Pour activer le mode jeu, procédez comme suit :

Appuyez sur le bouton Démarrer de votre clavier et tapez Jeu

Cliquez sur Paramètres du mode de jeu lorsquil apparaît en haut du menu Démarrer

Cliquez sur le bouton pour activer le mode Jeu

La planification GPU à accélération matérielle est un autre paramètre qui permet doptimiser votre machine. Cela réduira la latence et améliorera les performances de jeu.

Il y a deux parties à ce réglage de réglage, mais elles sont faciles à faire.

Appuyez sur le bouton Démarrer et recherchez Paramètres graphiques

Cliquez ensuite pour activer la planification GPU accélérée par le matériel

Faites défiler vers le bas et affichez les paramètres de "préférence de performances graphiques" à partir de là, vous pouvez choisir lapplication pour définir vos préférences. Pour Nvidia, il sagit du panneau de configuration Nvidia. Vous pouvez le sélectionner en tant quapplication de bureau ou application du magasin Microsoft via la liste déroulante

Cliquez sur lapplication, cliquez sur les options et sélectionnez hautes performances

Avec quelques ajustements, vous pouvez dire à Windows doptimiser vos paramètres dalimentation pour se concentrer sur les performances. Cest après tout ce dont vous aurez besoin pour jouer. Suivez ces étapes pour effectuer un petit changement.

Appuyez sur le bouton Démarrer et tapez Power

Cliquez sur Paramètres dalimentation et de veille

Sur le côté droit de la fenêtre qui apparaît, cliquez sur paramètres dalimentation supplémentaires

À partir de là, sélectionnez des performances élevées ou des performances ultimes pour vous assurer davoir suffisamment de puissance pour votre jeu

Ce ne sont là que quelques paramètres que vous pouvez modifier pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle carte graphique. Il y a aussi dautres choses que vous pouvez faire pour augmenter votre nombre dimages par seconde et pour rendre les jeux encore plus étonnants avec le lancer de rayons et le DLSS.

Lisez notre guide - 9 astuces simples pour obtenir plus de FPS et de meilleures performances sur votre PC de jeu pour en savoir plus.