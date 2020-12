23 jouets technologiques que vous vouliez pour Noël mais que vous navez jamais eu

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons tous eu ces moments où nous avons déchiré le papier demballage et découvert que le Père Noël na pas tout à fait livré la magie électronique pour laquelle nous harcelions nos parents.

Que nous ayons grandi dans les années 70, 80, 90 ou noughties, il y a eu de merveilleux jouets gadgets annoncés pendant des mois avant Noël qui nous ont échappé à la dernière minute. Cétait peut-être parce quil était épuisé avant que votre mère ou votre père narrive au magasin. Ou cela aurait peut-être été trop cher.

Quelle que soit la raison, vous regardiez jalousement le gamin populaire de lécole se vantant fortement dobtenir ce que vous vouliez. Nous savons, nous ressentons aussi votre douleur.

Donc, dans une session de groupe virtuelle de souvenirs douloureux partagés, voici tout un tas de jouets technologiques des 40 à 50 dernières années qui nous ont échappé le matin de Noël.

La meilleure nouvelle est que, en tant quadultes, vous pouvez les retrouver, les acheter doccasion ou même neufs dans certains cas et les convoiter à nouveau comme cest le cas avec des gadgets relancés comme la PlayStation Classic ou laNintendo SNES Classic Mini .

Jeu et montre Nintendo

Bien avant que la Game Boy ne scintille dans les yeux de M. Nintendo, le géant du jeu japonais a testé leau de poche avec sa série Game & Watch.

Chaque appareil ne comportait quun seul jeu avec des commandes rudimentaires et des graphiques LCD, mais ils se sont avérés très populaires. Une version à clapet et à deux écrans a suivi, mettant en vedette des personnages comme Donkey Kong, qui pourrait même être considéré comme le précurseur de la DS.

Total Control Racing (TCR)

Total Control Racing (TCR) était le rival le plus cool de Scalextric qui a finalement été abandonné. Cest principalement parce que, contrairement à son homologue, la piste magnétique qui permettait aux voitures de changer de voie signifiait également quil était difficile de réellement tourner, donc les courses étaient loin dêtre aussi périlleuses.

Cela signifiait également que ce nétait pas aussi amusant. Pourtant, cétait toujours un sujet de jeu sur qui avait Scalextric ou TCR et ces derniers enfants commandaient généralement le plus de respect.

Galaxy Invader 1000

Comme le Game & Watch, les machines portables étaient des affaires à un seul jeu dans les années 80 et lun des meilleurs était Galaxy Invader 1000.

Il offrait un jeu limité mais diabolique de style Space Invaders avec des extraterrestres descendant lune des trois voies à lécran et vous deviez osciller autour dun petit bâton pour contrôler votre vaisseau de combat pour les arrêter.

Cela a englouti les batteries, mais cela en valait la peine.

Stylophone

Lorgue de poche Stylophone était extrêmement populaire dans les années 70 et 80 sans aucune raison, car il faisait le bruit dun chat électronique étranglé.

Il se composait dun clavier et dun stylet en métal. Lorsque vous passiez le stylet sur les touches, le contact entre elles aboyait un bruit ennuyeux, presque offensant.

Et le moins dit sur lapprobation du produit par Rolf Harris, mieux cest.

Tomy Omnibot

LOmnibot de Tomy, qui a duré quelques générations avant dêtre interrompu, ressemblait beaucoup au Bigtrak des années 80. Il pourrait être programmé pour aller là où vous le souhaitez et encourager essentiellement les pratiques de codage.

Cependant, Omnibot avait également quelques extras dans ses manches métalliques. Pour commencer, il y avait un lecteur de cassettes dans sa poitrine pour que vous puissiez faire du break dance avec ses propres mouvements lents.

Tableau dquilibre Wii

Compte tenu de la mauvaise vente de la Wii U, il est facile doublier que la console précédente, la Wii, a été un énorme succès - en particulier auprès des familles.

Cest pourquoi Wii Fit et la Wii Balance Board se sont vendus par lots, promettant de rendre les mamans, les papas et les sprogs plus sains grâce au jeu. Cétait un contact sans fil et détecté, donc différents jeux lutilisaient pour différentes activités. Comme la plupart des jouets à la mode, il sest retrouvé partout au fond des placards, aux côtés des guitares et des tapis de danse Guitar Hero.

Teksta (Tekno)

Teksta (ou Tekno comme on lappelle aux États-Unis) est populaire dans sa forme actuelle mais a vu le jour en 2000 avec un look plus robotique et moins de fonctionnalités.

Pourtant, il était avancé pour son temps et 40 millions dentre eux ont été vendus dans les quatre premières années après sa sortie. Il était si difficile dobtenir son premier Noël que de nombreuses versions originales étaient également populaires. Et il a été rapporté à lépoque que les parents se disputaient dans les magasins pour attraper des stocks rares.

Anki Drive

Anki Overdrive est la version la plus récente de ce jeu de course AI contrôlé par une application, mais Drive est lendroit où tout a commencé. Ce fut également un énorme succès il y a quelques Noëls, à la grande surprise et au plus grand plaisir dAnki.

Les voitures ont leur propre cerveau, elles peuvent donc bien coller à la piste en vinyle, mais cest lapplication téléphonique qui fait un jeu des procédures qui est la partie la plus intelligente. Le seul inconvénient est que cest un cadeau cher pour un adolescent.

Sphero BB-8

Une entrée récente, considérant que cétait un énorme succès lors dun récent Noël, la version Star Wars BB-8 du Sphero contrôlé par lapplication était incroyablement populaire. Et comme cétait 130 £, beaucoup denfants ont eu beaucoup de chance.

De nouvelles fonctionnalités y ont même été ajoutées à une date ultérieure, avec dexcellents modes de réalité augmentée et le lancement dun groupe de force capable de contrôler le petit gars, nous imaginons donc quil est toujours joué souvent.

Test de Sphero BB-8: Le droïde Star Wars de Force Awakens prend vie

NES Classic Mini

Lorsque la NES Classic Mini 2016 est sortie, ce fut un énorme succès - à tel point quil était presque impossible pour ceux qui nen avaient pas précommandé un de lobtenir. Le système de divertissement Nintendo recréé était dun prix raisonnable, avec 30 jeux préinstallés pour vos 50 £, donc épuisé rapidement.

Heureusement, si vous avez toujours envie de jouer avec un peu de jeu du début des années 80, vous pouvez maintenant en obtenir un car plus de stock a finalement été créé.

Drone Star Wars X-Wing Starfighter

Une entrée récente dans notre liste uniquement parce que nous pensons que cest génial, la série de drones Star Wars coche toutes les cases pour un cadeau de Noël incontournable.

Le fabricant Propel a en effet conçu quelque chose de très souhaitable, en particulier le modèle X-Wing Starfighter. Il a même lair bien lorsquil est placé sur son socle et ne vole pas réellement.

Drone de combat Propel X-Wing: le jouet ultime pour les fans de Star Wars

Bigtrak

Bigtrak (ou Big Trak aux États-Unis) était un véhicule programmable qui apprenait essentiellement aux enfants à coder de nombreuses années avant de devenir populaire. Sorti à lorigine en 1979 mais le plus populaire au début des années 80, il avait un clavier à larrière où vous assigniez différentes actions: avancer, tourner à gauche, ce genre de chose.

Un accessoire de remorque cargo a également été publié qui se clipse à larrière et livre des choses, comme une tasse de thé à votre père. Rappelez-vous, compte tenu du temps quil a fallu pour élaborer un programme complet de mouvements, aucun thé natteindrait jamais sa destination à chaud.

Un modèle refait est sorti il y a quelques années.

Cuirass lectronique

Nous avons eu une bataille électronique pour Noël dans les années 80, mais notre tapis en nylon a créé suffisamment délectricité statique pour le faire exploser le lendemain de Noël. Quand nos parents lont repris, tout était complet et nous devions avoir un skateboard à la place. Déçu nest pas le mot.

Le jeu, qui a essentiellement ajouté des bips et des bloops à la version traditionnelle du stylo et du papier ou du plastique et des piquets, était le plus remarquable pour sa publicité télévisée ringarde: "Vous avez coulé mon cuirassé". Et a littéralement fait sauter.

Nintendo Game Boy

Nous avons finalement eu une Nintendo Game Boy mais pas pour Noël. Cétait les genoux des abeilles et a changé le marché du jeu pour toujours.

Avant la Game Boy, les ordinateurs de poche étaient en fait un jeu unique, mais les cartouches interchangeables ont littéralement changé la donne.

Choisir Tetris pour venir gratuitement avec la machine a été un coup de maître de Nintendo. Nous avons toujours la musique intégrée dans notre cerveau.

LEGO Monorail 6990

Nous aurions pu inclure autant densembles Lego différents, y compris la gamme de kits techniques Mindstorms, mais ce pack Monorail faisant partie de la gamme Space à la fin des années 80 est notre plus grand regret.

Il se vendait comme des petits pains, notamment parce quil était livré avec plusieurs minifigs, des lumières clignotantes, des sons et se déplaçait seul sur la piste. Il est maintenant devenu un objet de collection désirable dans sa forme en boîte, ce qui rend notre absence dautant plus douloureuse.

Thunderbirds Tracy Island

Le coffret de jeu original Thunderbirds Tracy Island sest vendu si rapidement que Blue Peter a décidé de montrer aux parents comment construire le leur, à partir de déchets recyclés qui traînaient dans la maison. Cependant, même cela a été submergé par les demandes dune feuille dinstructions sur la façon de le faire.

Une nouvelle version de lensemble Tracy Island est sortie en 2000 mais elle na pas le même air de majesté que le prédécesseur du début des années 90.

Atari 2600 (alias Atari VCS)

Atari a pratiquement lancé tout le marché des consoles de jeux vidéo en 1977 avec lAtari 2600, ou VCS comme on lappelait autrement. Son prix était de 199 $, soit environ 830 $ en argent daujourdhui, si vous tenez compte de linflation. Disons simplement que si vous en avez un pour Noël, vous êtes vraiment un enfant très chanceux.

Les jeux équivalaient à environ 75 $ la pop, ce qui représentait également une dépense massive, mais cela na pas empêché une société comme Activision de se former pour satisfaire la demande. Le joystick en caoutchouc ne sera jamais amélioré non plus.

Furby

Les jouets Furby sont toujours là et se vendent bien, mais loriginal de 1998 a fait sensation. Il apprenait le comportement et parlait Furblish, ce qui signifiait essentiellement quil jibberait au milieu de la nuit et réveillait tout le monde.

Cest lun des jouets technologiques qui ont plu aux garçons et aux filles et les modèles originaux - avec de grands yeux ronds plutôt que des écrans numériques - sont toujours recherchés par les collectionneurs.

Homme de six millions de dollars

Pas techniquement un jouet technologique, la figurine daction Six Million Dollar Man correspond en quelque sorte à cette liste grâce au fait quil avait des circuits cachés dans son bras et un œil télescopique transparent que vous pourriez utiliser pour regarder les fourmis et autres.

Basé sur lémission télévisée du même nom des années 1970, le plastique Steve Austin était considéré comme un Action Man plus avancé, donc nous en voulions tous un. Malheureusement, le manchon en caoutchouc qui cachait les circuits devait périr avec le temps, il reste donc peu de modèles immaculés.

Spectre ZX

Le Sinclair ZX Spectrum a été une révélation lors de sa sortie en 1982. Il a rendu linformatique à domicile abordable et les parents ont pensé quen achetant un pour leurs enfants, il les encouragerait à faire leurs devoirs. Mais cela na pas vraiment fonctionné, à moins que leurs devoirs ne consistaient à jouer à Horace Goes Skiing pendant des heures et à programmer lordinateur pour écrire "caca wee bum" des milliers de fois sur lécran.

Le modèle de clavier en caoutchouc original est le classique et dont on se souvient le plus, mais le Speccy a subi quelques itérations avant quAmstrad narrive, nachète la société et ne gâche tout.

Simon

Hypnotique et stimulant, Simon était un jeu électronique simple mais tout le monde semblait en avoir un. Sauf nous.

Vous deviez appuyer sur les couleurs de la séquence lorsquelles sallumaient, le motif augmentant en nombre après chaque passage réussi. Il y avait aussi une version de voyage plus petite que vous pouviez mettre dans un sac et nous pensons vraiment quune réédition ferait aussi bien aujourdhui quelle le faisait dans les années 80.

Parler et peler

Conçu pour les plus jeunes, Speak & Spell avait également un attrait pour les enfants plus âgés, grâce à son jeu du pendu et ses différents niveaux de difficulté.

Cétait lun des nombreux appareils électroniques Texas Instrument conçus pour rendre lapprentissage amusant. Il ny avait pas non plus beaucoup de jouets parlants à la fin des années 70, lors de son lancement. Une vraie nouveauté et un classique.

tiquette Lazer

Lazer Tag est toujours disponible aujourdhui, sous plusieurs formes plus modernes, mais vous ne pouvez pas battre loriginal des années 80.

Les enfants ont enfilé un gilet avec un capteur infrarouge à lavant et se sont armés de blasters IR. Les gilets marquaient et vous étiez éliminé si vous étiez frappé trop souvent. Il semblait si frais et avancé quand il est arrivé pour la première fois. Maintenant, on a juste limpression de se débrouiller avec quelques télécommandes.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Adrian Willings.