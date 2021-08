Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nikon aannoncé un trio de nouveaux télémètres laser pour les golfeurs, élargissant la gamme Coolshot avec les modèles Pro II Stabilisé, Lite Stabilisé et 50i.

Tous les trois se situent à des prix différents, remplaçant certains des modèles plus anciens de la gamme Coolshot et offrant aux golfeurs une alternative aux trouveurs de Bushnell, Garmin et plus encore.

Le Pro II Stabilisé remplace le Pro I au sommet de la gamme Nikon, héritant en grande partie de la même technologie de réduction des vibrations de la dernière génération et désormais doté de fonctions de verrouillage améliorées.

Lamélioration permet désormais clairement aux utilisateurs de savoir quand la distance à la broche a été calculée en fournissant une confirmation visuelle et auditive, avec un total de quatre modes daffichage disponibles en regardant vers le bas de lobjectif.

Il sagit du mode golf (qui est essentiellement une distance ajustée à la pente), du mode distance réelle, du mode distance/hauteur réelle et du mode distance/hauteur horizontale, fournissant aux golfeurs toutes les données mesurables dont ils ont besoin pour faire le bon choix de club pour leur prochain coup.

Les changements de règles signifient désormais que les télémètres laser se retrouvent désormais dans des compétitions plus officielles, mais Nikon a également intelligemment inclus une LED pour indiquer quand lappareil est en mode distance réelle.

Cela signifie que les partenaires de jeu et les responsables des règles seront en mesure de déterminer rapidement si quelquun utilise des distances ajustées en pente, qui sont encore souvent interdites dans les tournois.

Le Pro II a beaucoup plus de technologie au travail, mais ce sont les fonctionnalités de base avec lesquelles les golfeurs interagiront. Et, comme vous pouvez vous y attendre, il nest pas bon marché - 449,95 $ / 499,99 £.

Le modèle suivant dans la gamme, le Lite Stabilisé, offre une grande partie de la même expérience, mais avec une fonction de verrouillage arrière légèrement dépouillé pour les distances et également uniquement les deux modes de visualisation - mode golf et mode distance réelle. Ceci est disponible pour 429 £ (pas encore de liste sur le site américain de Nikon).

Et enfin, il y a le Coolshot 50i dentrée de gamme, qui coûte 299,95 $ / 359 £. Cela renonce à la technologie stabilisée de Nikon (bien quil y ait encore des fonctions anti-vibrations à bord), mais vous obtenez toujours les deux modes de visualisation clés, la distance ajustée en pente et la distance réelle.