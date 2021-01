Netgear lance le Wi-Fi 6E avec un nouveau routeur Nighthawk tri-bande

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier routeur Nighthawk de Netgear prend en charge le WiFi 6E, qui est une avancée par rapport au Wi-Fi 6 (802.11ax) qui aide à résoudre les problèmes de réseau particulièrement encombrés en ajoutant un spectre Wi-Fi 6 GHz auparavant indisponible au mélange en plus de 2,4 et 5 GHz.

Cela signifie essentiellement que votre prochain routeur pourrait se connecter à de nombreux autres appareils avec des vitesses et une fiabilité plus rapides. La capacité est le nom du jeu ici avec environ trois fois la bande passante. Il existe quatre flux de 6 GHz, quatre flux de 5 GHz et quatre flux de 2,4 GHz. Il existe également des ports Ethernet Multi-Gig pour une connectivité Ethernet rapide.

Présenté au CES 2021 , le routeur tri-bande Nighthawk RAXE500 est aussi cher que ce à quoi on pourrait sattendre avec quelque chose daussi nouveau, avec un prix de 600 $. Cependant, pour certains, cette dépense en vaudra la peine - elle fournit jusquà 10,8 Gbps aux appareils pour un streaming 4K et 8K transparent en particulier.

Le routeur WiFi tri-bande Nighthawk RAXE500 promet également une latence plus faible et une sécurité WPA3 de nouvelle génération. Linconvénient, bien sûr, est que presque aucun appareil nest encore compatible avec le Wi-Fi 6E.

Au CES, Netgear a également annoncé trois nouveaux produits compatibles avec les réseaux cellulaires pour ceux qui veulent une solution de sauvegarde ou sont constamment en déplacement. - ce sont le routeur Nighthawk 4G LTE WiFi 6 à 300 $ / 309 £ compatible Wi-Fi 6 (LAX20) et le modem 4G LTE à 150 $ (LM1200) dans lespace 4G.

Il existe également un nouveau routeur mobile Nighthawk M5 offrant une compatibilité Wi-Fi 6 et 5G et avec une batterie intégrée qui dure jusquà 13 heures par charge. Cependant, il est plutôt coûteux à 510 $ chez AT&T aux États-Unis et à un prix débloqué au Royaume-Uni de 739 £.

Écrit par Dan Grabham.