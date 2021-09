Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le « Space Charger » récemment dévoilé de Motorola peut fournir cinq watts de puissance à jusquà quatre appareils jusquà trois mètres de distance, affirme la société dans un nouvel article publié sur le site de médias sociaux chinois Weibo .

Le soi-disant Space Charger ne semble pas être commercialisé de sitôt, car la véritable technologie de recharge sans fil en direct est encore à cinq à dix ans de la consommation grand public, cependant, la démonstration est néanmoins très impressionnante et indicative. de ce qui va arriver dans un futur proche.

La machine semble presque impossible à distinguer de tout routeur ordinaire, mais au lieu de diffuser le Wi-Fi, elle utilise 1 600 antennes pour diffuser cinq watts de puissance de charge vers des appareils compatibles à un angle de 100 degrés.

Vraisemblablement, lutilisation sera initialement ciblée sur les smartphones - du moins pour linstant, en raison de la faible puissance de sortie. Par exemple, une machine comme le MacBook Pro 16 pouces nécessite une brique de charge de 96W.

Pour référence, la brique iPhone standard et la plus populaire que tout le monde a appris à connaître et à utiliser au cours des dix dernières années est un chargeur 5W, cependant, depuis la série iPhone 11 Pro , Apple a finalement fait le saut jusquà 18W puis par la suite 20W à la sortie de la gamme iPhone 12 .

Alors naturellement, alors quun retour à 5W semble être tout un inconvénient, sil y avait un de ces Space Chargers dans votre maison, chaque café, centre commercial et cinéma, votre téléphone ne serait probablement plus jamais à court de jus. Un avenir de ce genre devrait très certainement arriver au cours des deux prochaines décennies.

Regardez la vidéo promotionnelle de Motorola pour lintrigant Space Charger ici.