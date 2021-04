Comment cloner un lecteur et tout déplacer vers un nouveau (y compris Windows)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous envisagez de mettre à niveau votre disque dur Windows et de passer à un SSD plus rapide ou à un SSD NVMe, vous pourriez redouter lidée dinstaller Windows sur le nouveau lecteur et davoir à recommencer à zéro.

Le processus de mise à niveau peut être frustrant si vous avez déjà tout ce que vous aimez, y compris les paramètres, les logiciels et les raccourcis.

Une nouvelle copie de Windows est idéale pour la vitesse, ce nest pas si bonne pour la productivité lorsque vous devez passer des années à tout remettre en ordre.

Ne vous inquiétez pas, car il existe une solution. Clonage. Cest vrai, avec le bon logiciel, vous pouvez cloner (cest-à-dire copier) lintégralité de votre disque dur actuel sur un autre disque. Cest génial si vous utilisez un ancien disque dur à plateau et que vous souhaitez passer à un disque NVME ultra-rapide. Cest aussi très simple à faire, alors restez avec nous pendant que nous vous expliquons comment.

squirrel_widget_4543333

Pour les besoins de ce guide, nous supposons que vous disposez dun disque dur que vous utilisez actuellement. Cest peut-être le seul lecteur de votre machine de jeu ou de votre station de travail et vous souhaitez ajouter quelque chose plus rapidement, mettre à niveau et supprimer lancien lecteur ou simplement tout déplacer vers quelque chose de plus grand.

Si Windows est déjà installé sur un disque dur, vous pouvez toujours ajouter un autre lecteur, puis utiliser ce processus pour tout cloner, de lancien disque dur au nouveau. Vous pouvez ensuite formater lancien disque pour lutiliser pour autre chose (fichiers, jeux, tout ce que vous voulez) et ce sera comme si rien navait changé.

La première étape consiste à trouver un nouveau lecteur. Nous avons un guide des meilleurs disques NVMe que vous pouvez acheter , mais vous pouvez également utiliser quelque chose dabordable et astucieux comme ce disque RGB-tastic dADATA (le XPG Spectrix S20G).

Vous navez pas besoin d un SSD NVMe pour ce processus, cest juste une mise à niveau judicieuse.

Une fois que vous avez le nouveau lecteur, installez-le dans un emplacement disponible et préparez-vous à létape suivante.

Il existe différents logiciels disponibles pour cloner votre disque. Certains sont gratuits, certains sont payés.

Nous aimons Macrium Reflect pour ce processus car il est facile à utiliser et vous pouvez même le faire avec la version gratuite. Les options payantes vous permettent également de sauvegarder facilement votre machine régulièrement si vous en avez besoin.

Létape suivante consiste donc à télécharger Macrium Reflect et à linstaller sur votre machine Windows. Une fois que cela est fait, ouvrez le logiciel et assurez-vous que vous êtes dans longlet de sauvegarde, puis recherchez le lecteur sur lequel vous avez Windows et que vous souhaitez cloner.

Vous devriez voir un petit bouton en dessous qui dit "cloner ce lecteur" cliquez dessus et suivez les invites à lécran.

Lorsque vous aurez terminé, vous verrez que vous avez la possibilité de sélectionner le lecteur sur lequel vous souhaitez cloner, alors sélectionnez-le et démarrez le processus de clonage. Cela clonera ensuite tout, de votre lecteur actuel au nouveau.

La grande chose à ce sujet est quil sera copié dans tous vos logiciels, paramètres et tout le reste. Les licences logicielles sont également copiées, vous naurez donc pas à extraire votre clé Windows ni à vous soucier des autres licences. Tant que vous utilisez le nouveau lecteur sur le même ordinateur sans autres modifications matérielles importantes, tout devrait fonctionner correctement.

Une fois le processus de clonage terminé, vous disposez alors de deux copies de Windows sur deux lecteurs différents. Vous devrez apporter quelques modifications finales à votre BIOS afin de vous assurer que votre machine démarre en utilisant le bon lecteur à lavenir. Redémarrez donc votre PC et écrasez la touche de suppression de votre clavier jusquà ce quil ouvre le BIOS (avant que Windows ait une chance de se charger).

Une fois dans le BIOS, vous verrez quil y a une option sous les paramètres qui vous permet de définir lordre de démarrage de vos lecteurs. Essentiellement, cela indique à votre ordinateur quel lecteur vous souhaitez utiliser pour charger Windows ou au moins lequel il doit tenter de charger Windows en premier.

Cette option se trouve généralement sous options avancées> paramètres> démarrage. Vous y trouverez probablement deux paramètres. Priorité de démarrage du disque dur et priorité de lordre de démarrage fixe.

Avec deux copies identiques de Windows sur des lecteurs différents, vous trouverez probablement que les deux lecteurs sont dans la liste. Ce que vous voulez faire maintenant est de définir la première option de démarrage (option de démarrage n ° 1) sur le nouveau lecteur et de vous assurer quil est défini comme le premier lecteur à partir duquel démarrer.

Nous vous recommandons également de supprimer lautre lecteur de la liste et de le désactiver comme une autre option de lecteur.

Une fois cela fait, cliquez sur Enregistrer les modifications et quitter. Cela redémarrera alors votre PC et tentera de charger Windows.

Félicitations, vous avez maintenant un nouveau lecteur shaiuny avec votre installation Windows habituelle dessus.

Vous êtes maintenant libre de formater lancien lecteur et de lutiliser pour dautres choses ou de le supprimer entièrement de votre système.

Il est à noter que le clonage de votre disque ne vous évitera pas de problèmes. Si vous avez un virus sur votre ordinateur, par exemple, le clonage du lecteur copiera simplement le virus sur le nouveau lecteur. En outre, une nouvelle installation de Windows est un bon moyen de supprimer les fichiers indésirables, les anciens fichiers et plus encore du lecteur de votre machine et cela peut valoir la peine de le faire si votre PC fonctionne très lentement.

Écrit par Adrian Willings.