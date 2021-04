Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a mis à jour son Classroom Pen avec une version de deuxième génération qui sera disponible le 27 avril 2021.

La société a lancé son premier stylo pour salle de classe en 2019. Au prix de 39,99 $ par stylo, il fonctionnait avec nimporte quel appareil - y compris les appareils Windows non Surface - prenant en charge le protocole MPP. Le nouveau Classroom Pen 2 , qui sera vendu directement aux écoles, est encore moins cher, coûtant 399,80 $ pour 20 dentre eux, ce qui signifie quun seul stylo coûte environ 19,99 $. Mais il semble que le stylet ne soit optimisé que pour les appareils Surface Pro et Surface Go.

Microsoft ne mentionne pas sil est compatible avec dautres appareils Windows.

Le stylet est censé être livré avec un «design amélioré» et dispose dun clip pour stylet à attacher à un clavier Type Cover. Comme la version de première génération, le Pen 2 comporte également deux boutons et des embouts de remplacement ainsi quun emplacement dans lequel les enseignants peuvent passer une chaîne pour attacher le stylo à un appareil Surface.

Gardez à lesprit quen 2018, Microsoft a lancé une poussée agressive sur le marché de léducation par ordinateur. Google a été parmi les premières entreprises technologiques à vraiment faire une incursion sur ce marché, et maintenant, le Chromebook est utilisé dans les écoles principalement aux États-Unis et dans le monde. Microsoft ne se contente pas de cela, bien sûr. Il a donc lancé des appareils moins coûteux, tels que Surface Go, et des stylets spécialement conçus pour les étudiants.

Écrit par Maggie Tillman.