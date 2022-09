La lampe Litra Beam de Logitech est une lampe de poche flexible et réglable pour les créateurs.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Logitech for Creators a révélé le dernier ajout à sa gamme de produits conçus spécifiquement pour les créateurs de contenu, les streamers et les podcasters.

Le Logitech Litra Beam est conçu pour aider les créateurs à faire des choses plus intéressantes avec l'éclairage grâce à une solution d'éclairage de bureau réglable à trois niveaux.

Cette lampe à clé est destinée à vous aider à façonner votre contenu de différentes manières, avec la possibilité de régler la hauteur, l'inclinaison et la rotation de la lumière en fonction de vos besoins.

Logitech affirme que vous pourrez créer de nouvelles ambiances et de nouvelles tonalités pour votre contenu grâce à cet outil d'éclairage hautement réglable. En utilisant plusieurs Litra Beams, vous pouvez également tirer parti de différentes techniques d'éclairage de niveau professionnel, notamment les styles d'éclairage frontal, fractionné, papillon et Rembrandt.

Litra Beam est essentiellement conçu pour être plus qu'une simple offre d'éclairage clé. Il est également destiné à vous permettre de modifier l'ambiance et l'expression de votre contenu, quoi que vous fassiez.

Outre le réglage de la position, Litra Beam offre également des réglages à la volée que vous pouvez modifier en accédant rapidement à cinq paramètres de luminosité et de température de couleur via des boutons matériels situés sur la lampe. La température de couleur peut être réglée entre 2700K et 6500K et vous pouvez également effectuer d'autres réglages à partir du logiciel G Hub de Logitech.

Comme la Logitech Litra Glow, la Litra Beam est également dotée de la technologie TrueSoft. Vous disposez donc d'un éclairage diffus qui non seulement élimine les zones d'ombre, mais qui est également plus agréable pour vos yeux si vous regardez en streaming pendant des heures. Logitech affirme que l'utilisation de cette technologie est sans danger et qu'elle a été certifiée comme étant adaptée aux yeux pour un streaming de longue durée.

Litra Beam est livré avec son propre support hautement réglable et peut être connecté à votre PC via USB ou Bluetooth. Cela signifie que vous pouvez libérer des ports si vous en avez besoin. De nombreuses fonctionnalités intéressantes à attendre.

Litra Beam est disponible à la vente dès maintenant au prix de 99 £, 99,99 $ US ou 119 €.

Écrit par Adrian Willings.