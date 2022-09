Le microphone dynamique XLR Blue Sona de Logitech promet un son de qualité studio pour les créateurs.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Logitech for Creators a révélé un nouveau microphone qui ne ressemble à aucun autre micro XLR sur le marché.

La société affirme que le Logitech Blue Sona offrira "une expérience sonore de qualité studio supérieure" grâce à sa conception dynamique active et à la technologie ClearAmp.

Au fil des ans, Blue Microphones s'est déjà forgé une réputation en matière de capture audio de haute qualité, mais aujourd'hui, Blue Sona est prêt à faire passer cette qualité au niveau supérieur. Il s'agit d'un microphone spécialement conçu pour les streamers, les podcasters et les créateurs de contenu, qui promet non seulement un son clair et de qualité studio, mais aussi un design élégant qui fait bonne figure devant une caméra.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Parmi les points forts du Blue Sona, citons la technologie ClearAmp intégrée, qui promet une forte augmentation du gain de +25 dB. Il n'y a donc pas besoin de matériel supplémentaire, comme un amplificateur de micro. La capsule à double diaphragme et la directivité supercardioïde vous aideront à éliminer les bruits de fond gênants et à vous concentrer sur votre voix.

La conception de ce microphone, axée sur le créateur, signifie qu'il est également flexible. Sa monture pivotante à 290 degrés vous permettra d'installer et de placer le micro de la manière qui vous convient le mieux dans votre installation.

Comme il s'agit d'un microphone XLR, vous aurez besoin d'une interface audio ou d'un préamplificateur comme le Rodecaster Pro 2 ou le GoXLR pour qu'il fonctionne, mais vous obtiendrez alors un son professionnel sans pareil.

Blue Sona est disponible en deux couleurs différentes - graphite ou blanc cassé - et dispose également de pare-brise interchangeables. Vous pouvez donc lui donner une allure superbe devant une caméra.

Vous pouvez l'acheter dès maintenant au prix de 329 £, 349,99 $ US ou 349 €, pour en savoir plus, cliquez ici.

Écrit par Adrian Willings.