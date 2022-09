Comment regarder Logi Play : L'événement organisé par Logitech sur l'avenir du jeu et du streaming

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Logitech a annoncé l'organisation d'un événement spécial appelé Logi Play, qui comprendra des révélations de produits, des panels industriels et de nombreux divertissements.

Il s'agit du tout premier événement Logi Play, qui, selon la société, sera axé sur "l'avenir du jeu et du streaming".

Le Logi Play est dirigé par Logitech G et Logitech for Creators. Nous nous attendons donc à voir beaucoup de choses nouvelles et excitantes pour les joueurs et les streamers.

SelonLogitech, "plusieurs" nouveaux produits seront dévoilés et plus de 30 joueurs et créateurs de contenu seront invités, notamment DanucD, Onscreen, Mr. Shibolet, PastelMusique, Florent Garcia, Djarii et LittleBigWhale.

Le coup d'envoi du Logi Play sera donné le 20 septembre à Berlin, en Allemagne. Le premier jour est consacré à la presse, mais vous pourrez assister aux différents événements le deuxième jour.

Le 21 septembre, le Logi Play sera diffusé en direct pour que tout le monde puisse le regarder. L'événement public sera visible par le public à partir de :

9 heures, heure du Pacifique

12 h, heure de l'Est

17 h BST (Royaume-Uni)

18 h CET (Europe)

Bientôt disponible.

Logi PLAY | 09.21https://t.co/pj9Cg8ML5Q pic.twitter.com/aZVy08neaU- Logitech G (@LogitechG) 6 septembre 2022

L'événement spécial de Logitech est diffusé en direct sur la chaîne Twitch de la société. L'événement est animé par Aaron "Medic" Chamberlain et Frankie Ward et vous propose de nombreux divertissements.

Pour ne pas manquer l'événement, vous pouvez vous rendre sur la page officielle de l'événement Logi Play 2022 et vous inscrire pour recevoir un rappel.

Écrit par Adrian Willings.