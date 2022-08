Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Logitech a révélé aujourd'hui une mise à jour bienvenue de l'une de ses souris de jeu les plus populaires - la Logitech G502. Celle-ci a été rafraîchie avec trois nouveaux modèles, dont la G502 X filaire, la G502 X Lightspeed sans fil et la G502 X Plus.

Logitech affirme que la "souris de jeu la plus populaire au monde" a été améliorée grâce à une série d'"innovations révolutionnaires" conçues pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible.

L'une de ces innovations est l'introduction des commutateurs hybrides optiques-mécaniques Lightforce. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les joueurs sur PC, car c'est la première fois que Logitech utilise des commutateurs optiques dans ses souris, qui offrent une durabilité et une fiabilité supérieures à celles des commutateurs traditionnels.

Selon la société, la conception hybride des commutateurs permet de bénéficier d'un clic tactile net, mais aussi d'un actionnement optique à très faible latence.

Le nouveau G502 X est également destiné à plaire dans d'autres domaines. Le design a été repensé pour inclure un bouton de changement de DPI réversible et amovible afin de tenir compte des différentes tailles de main et des différents styles de prise en main. L'emblématique molette de défilement infini a été repensée pour gagner en légèreté et en stabilité, ainsi que pour offrir des modes de cliquet précis. La coque a également été allégée, avec un exosquelette à paroi mince qui promet une rigidité maximale et un corps plus léger.

Spécifications du G502 X Lightspeed Plus :

Capteur Hero 25K, accélération maximale de 40G2, vitesse maximale de 400IPS

130 heures d'autonomie (sans RGB)

Poids de 106g

13 boutons programmables

5 profils de mémoire intégrés

Les versions sans fil du G502 X sont désormais dotées d'un système de charge USB-C pour compléter la connexion solide de la technologie sans fil Lightspeed. Logitech indique que la technologie Lightspeed a été mise à jour afin que vous puissiez connecter plusieurs périphériques à un seul dongle en les appariant dans G Hub. Vous pouvez donc utiliser le Logitech G502 X avec le même récepteur que vos claviers de jeu Logitech G915, G915 TKL ou G715.

Les Logitech G502 X, G502 X Lightspeed et G502 X Plus devraient être disponibles dans le monde entier ce mois-ci au prix de détail de 79 $, 139 $ et 159 $ respectivement.

Écrit par Adrian Willings.