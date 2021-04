Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Logitech a annoncé quelle ne produirait plus de télécommandes universelles Harmony.

Les contrôleurs de lentreprise sont très appréciés par beaucoup depuis des années. Des télécommandes fantastiques qui vous permettent de gérer toutes sortes dappareils via un seul contrôleur. Ces télécommandes incluent même la prise en charge de la commande vocale de vos appareils de divertissement audiovisuels préférés avec Google Home et Amazon Alexa.

Tout cela est sur le point de changer maintenant, car la société a maintenant annoncé quelle ne produirait plus les contrôleurs à lavenir. Dans un article de blog sur ses propres pages de support, Logitech a expliqué un peu plus en profondeur. Premièrement, il a déclaré que les télécommandes «continueront dêtre disponibles auprès de divers détaillants», mais quelle ne les fabriquera plus.

Il a également tenté de rassurer les clients actuels en déclarant que la prise en charge des télécommandes actuelles ne prendrait pas fin soudainement:

«Nous prévoyons de prendre en charge notre communauté Harmony et les nouveaux clients Harmony, ce qui inclut laccès à nos logiciels et applications pour configurer et gérer vos télécommandes. Nous prévoyons également de continuer à mettre à jour la plate-forme et à ajouter des appareils à notre base de données Harmony. Assistance client et garantie continuera à être offert. "

Logitech a également souhaité réitérer que ce changement na pas non plus dimpact négatif sur les conditions de garantie actuelles . Donc, si vous êtes un utilisateur actuel dune télécommande Logitech Harmony, vous pouvez vous attendre à une assistance continue pour votre appareil et à une aide en cas de problème.

Logitech a également déclaré quil prévoyait de continuer à proposer des mises à jour logicielles pour les applications Harmony et une prise en charge des intégrations tierces. La conclusion étant que Logitech «ne sattend pas à ce que votre expérience Harmony soit affectée par cette décision».

Essentiellement, si vous avez une télécommande Logitech Harmony actuelle, tout va bien, mais vous ne pourrez pas en acheter une nouvelle à lavenir.

Écrit par Adrian Willings.