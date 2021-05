Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La nouvelle gamme daccessoires Lenovo, Lenovo Go , comprend des chargeurs, des souris, des claviers et des produits audio. Lun des accessoires les plus accrocheurs de la gamme est un appareil appelé Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse. Cest une souris Ravel qui prend en charge le chargement sans fil Qi ainsi que lUSB-C.

«De nombreux télétravailleurs ayant plus dun appareil et profitant de la flexibilité quils offrent», a annoncé Lenovo . «La souris multi-appareils permet de coupler jusquà trois appareils avec un cycle facile entre eux en appuyant simplement sur un bouton. De plus, le bouton utilitaire peut être programmé pour des raccourcis de réunion rapides, et non seulement la souris est connectée sans fil, mais elle peut également être chargée sans fil via une solution de charge Qi compatible ou via USB-Type C. "

En savoir plus: Meilleure souris pour PC et Mac

En plus de la souris, la banque dalimentation pour ordinateur portable Go USB-C de Lenovo est également remarquable, car elle offre une capacité de charge de 20000 mAh jusquà 65 W, ainsi que la possibilité de charger jusquà trois appareils à la fois. Ces deux appareils ont clairement un objectif de navettage hybride, de sorte que les travailleurs peuvent facilement les basculer entre plusieurs ordinateurs tout en pouvant les jeter dans un sac à dos ou un sac à main pour les transporter facilement dun endroit à un autre.

Lire la suite: Meilleurs chargeurs portables

La souris multi-périphériques sans fil Lenovo Go coûtera 59,99 $, tandis que la banque dalimentation pour ordinateur portable Lenovo Go USB-C coûtera 89,99 $ lors de son lancement en juin 2021. Outre ces deux nouveaux produits Go, Lenovo prévoit de lancer davantage de solutions de charge filaires et sans fil. ", y compris les" solutions audio "pour les réunions.

Écrit par Maggie Tillman.