Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lenovo lance son Smart Frame - un cadre photo numérique mural dévoilé pour la première fois au CES 2020 - via une campagne de crowdfunding Indiegogo.

La société le vendra, dans un premier temps, via Indiegogo pour les premiers utilisateurs, et elle prévoit doffrir jusquà 50% de réduction sur le prix de détail de 399 $. Mais Lenovo na pas précisé quand la campagne Indiegogo sera lancée - et encore moins combien de Smart Frames seront disponibles à la vente.

Le Smart Frame dispose dun écran IPS 1080p de 21,5 pouces avec un capteur qui permet à lécran de sajuster automatiquement en fonction des conditions déclairage ambiant. Il pourra également sintégrer à Google Photos, afin que vous puissiez afficher des images de votre bibliothèque Photos en plus de lapplication Lenovo.

Lenovo a déclaré que le Smart Frame est "supérieur à tout grand cadre photo numérique sur le marché" en raison de sa conception de montage unique qui permet une rotation facile et un câble caché. De plus, il offre des cadres décoratifs échangeables, une couche décran anti-éblouissante et des améliorations intelligentes de la photo AI.

Smart Frame devrait être lancé en août. Lenovo a indiqué quil utilise le financement participatif pour susciter lintérêt des utilisateurs qui fourniront des commentaires.

Vous pouvez vous inscrire pour être averti lorsque la campagne de financement participatif Indiegogo sera lancée via le site Web Smart Frame de Lenovo ici .