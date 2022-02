Les derniers ensembles Star Wars de Lego sont parfaits pour les fans du Livre de Boba Fett

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego passe une bonne journée - après avoir annoncé un nouvel ensemble Horizon Forbidden West Tallneck , il a également dévoilé deux nouveaux ensembles qui sont parfaits pour tous ceux qui ont apprécié Le livre de Boba Fett sur Disney +.

L'un des ensembles est idéal pour ceux qui aiment construire des vaisseaux spatiaux, car il présente le nouveau vaisseau de choix de Din Djarin - un N-1 Starfighter qui a remplacé son vaisseau des deux premières saisons de sa propre émission de télévision après la destruction de ce vaisseau.

C'est un spectacle familier pour les fans de La menace fantôme, où il constituait l'essentiel de la flotte de la planète Naboo tout au long du film précédent.

Vous obtenez des minifigs de The Mandalorian avec son sabre noir, ainsi que Grogu et quelques autres amis, et cela ressemble à une construction amusante à 412 pièces. Cela coûtera 59,99 € ou 59,99 $.

En plus de cela, il y a la salle du trône de Boba Fett , un lieu familier qui appartenait autrefois à Jabba le Hutt mais qui est sous une nouvelle direction dans Le livre de Boba Fett.

Il a une distribution amusante de personnages de la série à remplir et comprend 732 pièces, au prix de 99,99 € ou 99,99 $. Bib Fortuna, fidèle de longue date de la série, est toujours là aussi, au cas où vous auriez besoin d'un méchant résident.

Vous pouvez les commander tous les deux directement auprès de Lego maintenant, en suivant les liens que nous avons intégrés ci-dessus !

Écrit par Max Freeman-Mills.