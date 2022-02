Lego dévoile un ensemble Horizon Forbidden West Tallneck

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a dévoilé un nouvel ensemble de construction et d'affichage passionnant du monde d'Horizon Forbidden West, comprenant l'un des Tallnecks emblématiques du jeu, d'énormes dinosaures robotiques qui s'étendent au-dessus de la limite des arbres et permettent à l'héroïne Aloy de cartographier les environs.

Le Tallneck mesurera 13,5 pouces de haut et, bien qu'il ait l'air assez propre à l'extérieur, il est néanmoins composé de 1 222 pièces, ce ne sera donc pas une construction particulièrement simple d'après l'apparence des choses.

L'ensemble est également livré avec une minifig d'Aloy pour accompagner la machine, ainsi que de la flore et une autre machine plus petite qui est en fait assez mignonne en comparaison.

Si vous êtes un fan à la fois de Lego et de la série Horizon, cela pourrait être une période passionnante - vous devrez espérer que Lego ne fait qu'ouvrir la porte ici, à une liste plus large d'autres machines et emplacements potentiels qu'il pourrait produire des ensembles pour.

Parlant de l'ensemble, Isaac Snyder, designer du groupe LEGO, a déclaré : « L'équipe Guerrilla est incroyablement passionnée par le monde d'Horizon Forbidden West et a été d'une grande aide pour s'assurer que nous pouvions créer une représentation authentique sous forme LEGO. Grâce à notre étroite collaboration, nous avons pu inclure des références à tous les aspects les plus emblématiques d'Horizon Forbidden West, des machines incroyables, des ruines mystérieuses, des tribus uniques et des paysages époustouflants."

L'ensemble devrait sortir en mai 2022 et coûtera 69,99 £, 79,99 € ou 79,99 $ selon l'endroit où vous l'achetez.

Écrit par Max Freeman-Mills.