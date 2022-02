Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garder les têtes de vos ennemis comme trophées peut être un peu barbare, mais garder les versions Lego des casques de vos personnages préférés est très bien, nous pensons. C'est une chance aussi, puisque Lego vient de dévoiler une série de nouveaux ensembles de casques que vous pouvez précommander maintenant.

Les trois ajouts sont Din Djarin , autrement connu sous le nom de The Mandalorian, le casque de pilote emblématique de Luke Skywalker et le visage inquiétant d'un Dark Trooper , avec ses yeux rouges menaçants.

Chacun est une construction plus complexe qu'il n'y paraît à première vue, reproduisant soigneusement les contours et les courbes du casque en question pour s'assurer qu'il ressemble le plus possible à la version réelle du même casque.

Le casque du Mandalorien est susceptible d'être un choix populaire, depuis l'énorme succès de sa propre émission télévisée et de ses apparitions plus récentes dans Le livre de Boba Fett sur Disney +.

Nous aimons particulièrement le look du casque de Luke, cependant, avec sa jugulaire et de nombreux détails tout droit sortis des films - c'est seulement dommage que vous ne puissiez pas personnellement déployer un système de ciblage automatique, puis choisissez de l'ignorer dans faveur de la force.

Ils rejoignent les trois casques existants, qui sont Dark Vador, un Scout Trooper et Boba Fett, pour créer une excellente gamme d'options. Chacun coûtera 54,99 £ ou 59,99 $ et est disponible en pré-commande dès maintenant sur le Lego Store , avant le lancement effectif le 1er mars 2022.

Écrit par Max Freeman-Mills.