Le nouvel ensemble Globe de Lego vous permet de construire le monde

(Pocket-lint) - Lego a lancé un autre ensemble imaginé par des fans appelé The Globe, et il ressemble exactement à ce que vous imagineriez un globe fabriqué à partir de Lego.

Il a un design de globe vintage et est entièrement construit à partir de briques Lego , 2585 d'entre elles pour être précis. Lorsqu'il est entièrement construit, il mesure 30 cm de long, 26 cm de large et 40 cm de haut, ce qui en fait une construction relativement grande.

L'ensemble combine des briques Lego traditionnelles avec des éléments Technic internes qui aident à créer la forme du globe rond. Il tourne aussi, grâce à un axe fabriqué à partir de pièces Technic.

Il a des tuiles qui brillent dans le noir avec les noms de tous les principaux océans et continents, de sorte que vous dégagerez une lueur subtile dans n'importe quelle pièce où les niveaux de lumière baissent. Pls, la base comporte une plaque signalétique 'The Earth'. Et il est personnalisable, vous pouvez donc ajouter vos propres petits détails si vous le souhaitez.

Lego l'appelle une "construction relaxante", suggérant que ce n'est pas la plus technique qui ait jamais été faite, mais avec le nombre de pièces et l'échelle même, elle est toujours classée comme un produit 18+.

Le Globe est le dernier ensemble à venir de la plate-forme Ideas qui permet aux fans de créer et de voter sur de nouvelles idées de construction. Avec suffisamment de votes, les ensembles sont transformés en un ensemble officiel mis en vente. Les ensembles lancés précédemment incluent l'ensemble Friends Central Perk, la machine à écrire classique et la construction de maison Home Alone.

L'ensemble The Globe de Lego sera disponible à l'achat à partir du 1er février et coûtera 174,99 £.

Écrit par Cam Bunton.