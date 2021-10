Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Aimeriez-vous posséder une énorme version Lego de la maison McCallister du film Home Alone de 1990 ?

Eh bien, juste à temps pour les vacances, Lego annonce exactement cela: un ensemble sur le thème de Home Alone créé par le fan designer Alex Storozhuk.

Une version de cet ensemble Lego a fait la une des journaux en 2019 – lorsque la star de Home Alone, Macaulay Culkin, lui a donné un coup de pouce en tweetant le projet construit par des fans et en encourageant les abonnés à voter pour lui en ligne. Il na pas fallu longtemps pour que la soumission Lego Ideas de Storozhuk reçoive des milliers de votes.

Lego Ideas est une plate-forme permettant aux fans de soumettre leurs propres versions qui pourraient un jour devenir de véritables ensembles Lego à stocker dans les magasins.

Pour être éligibles à la considération de léquipe Lego Ideas, ils doivent atteindre un certain nombre de votes de supporters. Comme révélé lannée dernière, la soumission de Storozhuk a été approuvée pour être transformée en un ensemble. Avec laide des designers Lego Antica Bracanov et Enrique Belmonte Beixer, il est prêt pour la production.

Lensemble comprend 3 955 pièces pour tous les étages de la maison, y compris le sous-sol et le grenier. Il contient également des mini-figurines pour les personnages Kevin, Harry, Marv, Kate et le vieil homme Marley. Il y a même des choses comme la lotion après-rasage utilisée dans la scène de la salle de bain "Scream" et la tarentule pour animaux de compagnie de Buzz.

Être seul à la maison, cest bien !... Ou lest-il ? Écoutez avant de voir notre hommage musical au nouvel ensemble LEGO® Ideas Home Alone ! https://t.co/peOgbX211e pic.twitter.com/zS7NQaf0Ok – LEGO® IDEAS (@LEGOIdeas) 21 octobre 2021

Home Alone, qui met en vedette Culkin dans le rôle de Kevin McCallister, a conduit à des suites dont Home Alone 2: Lost in New York et Home Alone 3. Ce sont des films si populaires que Disney sort un nouvel opus – Home Sweet Home Alone – via son streaming Disney + service . Sa sortie est prévue en novembre 2021.

Lensemble Home Alone Lego est, bien sûr, programmé pour sortir à peu près au même moment. Il sera disponible à partir du 1er novembre 2021 et coûtera 249,99 $ aux États-Unis.