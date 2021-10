Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego sort un ensemble de près de 10 000 pièces du navire à passagers peut-être le plus célèbre de tous les temps : le RMS Titanic.

À plus de 53 pouces de long, Lego a décrit la réplique comme lun de ses "plus grands" ensembles de tous les temps. Le modèle à léchelle 1:200 se divise en trois sections pour révéler lintérieur du paquebot condamné. Vous pouvez voir le grand escalier de première classe, qui monte sur six ponts, ainsi que la salle à manger, le fumoir et la chaufferie. Lego a également recréé le pont du navire, le pont de promenade et la piscine.

Lego LUN DES PLUS GRANDS ENSEMBLES LEGO JAMAIS CRééS

Il existe même des grues de chargement, des canots de sauvetage, des ancres qui peuvent être levées et abaissées, et un moyen de régler la tension des lignes qui passent entre les mâts.

Lego a déclaré que son ensemble Titanic comptait 9 090 pièces au total. Alors, est-ce, techniquement, le plus gros set de Lego jamais sorti ? Non. Ce serait la carte du monde Lego Art , qui comprend 11 695 pièces pour créer une carte du monde géante. Le Lego Titanic a cependant battu le Lego Colosseum , qui sélevait à 9 036 pièces.

Si cela vous intéresse, Lego ouvrira les précommandes le 1er novembre 2021 et lancera lensemble une semaine plus tard, le 8 novembre 2021. Il coûtera 630 $/535 £.