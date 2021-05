Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait 17 ans que la populaire émission de télévision Friends a diffusé son dernier épisode, mais néanmoins, Lego présente un ensemble sur le thème des amis.

Comprenant 2 048 pièces, le kit Friends Apartments vous permet de construire les deux principales caractéristiques des appartements de New York dans le spectacle, avec le couloir de liaison. Il est rempli de détails de lémission que seuls les vrais fans pourraient repérer, tels que la peinture "Gladys" de Phoebe et la dinde de Thanksgiving. Oh, la nostalgie. Lensemble est même orné de matériel déclairage, ce qui lui donne une ambiance de studio de télévision.

Mais ce sont les figurines Friends qui valent vraiment la peine dacheter le dernier ensemble Friends de Lego. (Le kit Friends Apartments suit un ensemble de café Central Perk de 1 070 pièces de 2019.) Lensemble de la distribution principale est disponible dans le nouveau kit - Rachel, Ross, Joey, Monica, Phoebe et Chandler - ainsi que lex de Chandler Jane, qui est un personnage récurrent. La minifig de Ross enfile même un pantalon en cuir, tandis que Monica a un tablier.

Lego

Le kit Friends Apartments sera disponible à lachat à partir du 1er juin 2021 au prix de 149,99 $ (environ 106 £). Il est recommandé aux 18 ans et plus. Découvrez la liste des meilleurs kits Lego de Pocket-lint en 2021 si vous vous retrouvez à saliver pour des ensembles à construire en attendant que le nouveau Friends soit mis en vente.

Écrit par Maggie Tillman.