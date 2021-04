Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego vient dannoncer un tout nouvel ensemble Star Wars et celui-ci ravira tous les fans: il sagit dune réplique R2-D2 lancée pour célébrer les 50 ans de Lucasfilm.

Ce tout nouvel ensemble de 2314 pièces est présenté comme le Lego R2-D2 "le plus riche en fonctionnalités" à ce jour et dispose dun périscope, dune jambe rétractable et dune tête rotative. Il comporte même des outils cachés, y compris une poignée de sabre laser qui est cachée dans un compartiment secret.

Être une pièce unique signifie également quelle est livrée avec une figurine à collectionner que vous pouvez afficher à côté delle sur sa propre brique Lego du 50e anniversaire.

Une fois terminé, cet ensemble mesure 31 cm (12,5 pouces) de hauteur, 20 cm (7,5 pouces) de largeur et 15 cm (6 pouces) de profondeur, ce nest donc pas une petite taille par aucun effort dimagination.

Et juste pour que les adultes se sentent à laise dacheter un ensemble Lego juste pour eux-mêmes et non pour les plus jeunes membres de leur famille, Lego lui a donné une note de construction de 18+. Ceci est un jouet de collection adulte pour les adultes (sérieux!).

Lego R2-D2 sera disponible à lachat à partir du 1er mai et coûtera 199 $ / 199 € aux États-Unis / UE, ou 179,99 £ au Royaume-Uni. Recherchez dautres ensembles du 50e anniversaire dans un avenir très proche.

Écrit par Cam Bunton.