Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest officiel: Sonic the Hedgehog arrive sur Lego, dans le set Lego Ideas Sonic Mania Green Hill Zone, qui entrera en production plus tard cette année.

Ce nest pas seulement Mario qui peut désormais commander le statut officiel de Lego - il y a 16 sets déjà confirmés - dans les guerres de personnages de jeux vidéo classiques. (Eh bien, daccord, Sonic est apparu en 2016 en tant que version de Lego Dimensions , mais nous pensons que cet ensemble à venir semble tout à fait plus spécial).

Le prochain ensemble Sonic a une histoire plus profonde que la plupart. Cétait une conception de Viv Grannell dans le cadre de Lego Ideas - vous pouvez voir loriginal, qui a recueilli beaucoup de soutien sur le site officiel - et, grâce aux mises à jour en développement et à un partenariat entre Lego et Sega, deviendra désormais une réalité. Cest toute lidée derrière Lego Ideas: faire des idées des créateurs une réalité.

Sonic connaît une résurgence dans la deuxième décennie de ce millénaire - avec le film Sonic the Hedgehog en tête de nos meilleures (et pires) adaptations de films de jeux vidéo de tous les temps pour le film super 2020 - juste à temps pour le 30e anniversaire des erinaceidae bleus (qui est en juin 2021).

Quant à cette création Lego, qui est inspirée du jeu de plateforme de 2017 Sonic Mania - mais nous pouvons voir une grande partie du jeu original, après tout cest là que Green Hill Zone est apparue pour la première fois - nous aimons particulièrement la télé one-up et dautres détails. comme les oiseaux bleus et les anneaux dor. Beau travail, Viv.

Il ny a pas encore de mot sur les prix, car le produit nest quau stade de développement, mais il sera disponible dans le monde entier une fois que tout sera terminé et dépoussiéré.

Écrit par Mike Lowe.