Cette énorme reconstitution du Colisée est le plus grand ensemble de Lego jamais créé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a révélé son plus grand ensemble de 9036 pièces - cette reconstitution fidèle du Colisée.

OK, ce nest donc pas le plus excitant des grands ensembles lego pour les constructeurs experts, mais ce sera un grand défi - tout comme lorsque nous avons construit le plus grand ensemble précédent - le Faucon Millenium de la série Ultimate Collectors, qui a totalisé 7541 pièces. Ces deux ensembles ont quelque chose en commun en ce quils se composent en grande partie de pièces de la même couleur ou de couleur similaire, ce qui signifie que le temps nest pas nécessairement dans le bâtiment mais dans la localisation des bonnes pièces.

Naturellement, lensemble classé 18 + est également assez cher - pas autant que le Millennium Falcon à collectionner, mais à peu près le même quune PlayStation 5 à 550 $ / 450 £ .

Lensemble présente de nombreux détails réalistes et recrée les trois niveaux distincts du Colisée, chacun orné des colonnes des ordres dorique, ionique et corinthien.

Les détails incluent même avoir 80 «nervures» dans les gradins (exactement le même nombre que loriginal) et trois différentes nuances de brique. Vous pouvez également voir le centre du Colisée de lextérieur, tout comme son homologue réel.

Lordre de construction correspond au même que loriginal, larène «en bois» étant la dernière construction à être placée à lintérieur. Comme le récent Lego Old Trafford , le bâtiment peut être vu sous nimporte quel angle, ce qui signifie que vous pouvez lafficher dans nimporte quelle orientation. Il mesure plus de 27 cm de haut, 52 cm de large et 59 cm de profondeur.

Lensemble a été conçu par Rok Zgalin Kobe: "Lun des plus grands défis et lune des choses les plus importantes était de transmettre la monumentalité du Colisée sous la forme de Lego. Jai estimé que le modèle devrait afficher une caractéristique architecturale spéciale de loriginal - les rangées de colonnes flanquant les arcs de styles différents.

"Pour y parvenir, le modèle est construit en utilisant un effet dexagération verticale. La section transversale est donc beaucoup plus raide que sur la structure réelle. Espérons que les gens seront inspirés pour en savoir plus sur loriginal grâce à lexpérience de construction du modèle Lego. . "

Écrit par Dan Grabham.