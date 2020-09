Les dernières baskets A-ZX dAdidas sont une collaboration avec Lego

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Adidas a révélé une collaboration de sneakers avec Lego. Faisant partie de la série Adidas A-ZX qui voit 26 modèles classiques réinventés grâce à des collaborations avec dautres, nous doutons quil faudra trop de temps avant dobtenir plus dinformations à leur sujet.

La série A-ZX a été annoncée pour la première fois début août et la liste des collaborateurs - y compris des entreprises et des créateurs - a été lentement révélée et comprend des équipes avec léquipe de football Juventus, la National Park Foundation et la boutique de baskets Atmos.

Lego collabore de plus en plus avec dautres entreprises pour le moment - Ikea a récemment annoncé une ligne de produits de stockage avec des clous Lego sur le dessus, tandis que Levis publie également des vêtements liés au Lego (ce nest pas la première fois que cela a été fait, cependant) et a récemment a lancé le premier produit - un bonnet Lego .

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le design comporte des éléments Lego incorporés dans le design, qui présente les principales couleurs primaires et seront certainement distinctifs lorsquils apparaissent dans les rues.

Les chaussures de marque peuvent également être livrées dans une boîte à thème. Cest certainement la suggestion lorsque les chaussures ont été annoncées dans une vidéo en stop-motion qui est cool mais ne révèle aucun détail. Par exemple, les baskets nont pas encore de date de lancement.

Écrit par Dan Grabham.