Nouveaux ensembles Lego Harry Potter: Hedwige, la maison Weasley et plus encore

Les inconditionnels de Lego et les Potterheads pourront passer leurs étés à assembler de nouveaux ensembles inspirés du monde magique de JK Rowling. Six nouveaux ensembles Lego sur le thème de Harry Potter ont été annoncés, seront disponibles en précommande en avril et devraient être lancés cet été.

Bien quil y ait près de 20 ans densembles Potter, ceux-ci incluent de nouveaux emplacements, tels que 4 Privet Drive, ainsi que des scènes de Harry Potter et de lOrdre du Phénix et de Harry Potter et du Prince de sang mêlé. Nous passons en revue ce que chaque ensemble propose ci-dessous.

Cet ensemble comprend 193 pièces, dont un mur coulissant, ainsi que de minuscules patronus pour les figurines Harry Potter, Hermione Granger et Luna Lovegood.

Cet ensemble comprend 253 pièces et comprend des figurines pour Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Dolores Ombrage, Slughorn, Lavender Brown, Draco Malfoy, Neville Londubat et Luna Lovegood. Les autres caractéristiques comprennent la salle commune de Serdaigle, un petit dortoir, le bureau de Slughorn avec des potions et une classe de serre / herbologie.

Cet ensemble comprend 630 pièces. Vous obtenez un Lego Hedwig avec une envergure de 13 pouces. Elle mesure plus de 7 pouces du bec vers la queue et est fière sur un écran.

Cet ensemble comprend 797 pièces et comprend des figurines pour Harry Potter, Ron Weasley, Dudley Dursley, Vernon Dursley, Petunia Dursley et Dobby. Vous obtenez également le Ford Anglia volant du Weasley. Regardez bien et vous remarquerez que cette scène est de Harry Potter et de la chambre des secrets.

Cet ensemble comprend 1047 pièces et comprend des figurines pour Ron, Ginny, Arthur et Molly Weasley, Nymphadora Tonks, Bellatrix Lestrange, Fenrir Greyback et Harry Potter. Vous obtenez également la maison Weasley, car cétait le centre dune attaque de Mangemort dans Half-Blood Prince.

Cet ensemble contient 971 pièces et comprend des figurines pour Harry Potter, Hermione Granger, Horace Slughorn, Luna Lovegood, Neville Londubat, Ron Weasley, Lavender Brown et Draco Malfoy. Il y a aussi une figure géante de Grawp et les centaures.

Ces ensembles Lego peuvent être précommandés à partir du 30 avril sur Lego.com (lensemble Attack on the Burrow est exclusif à Smyths Toys au Royaume-Uni et en Irlande). Tous les décors seront officiellement lancés en juin.