(Pocket-lint) - Prime Day est devenu lun des meilleurs moments pour obtenir toute la technologie intelligente que vous envisagez pour votre maison, car le détaillant en ligne réalise dénormes ventes sur tous les types de produits, y compris les aspirateurs robots.

iRobot est devenu lun des principaux fabricants daspirateurs robotiques et, dans le cadre de Prime Day, les membres peuvent économiser jusquà 42% sur ses Roombas. La plus grande valeur vient sur l iRobot Roomba 981 . Ce Roomba utilise la cartographie connectée Wi-Fi pour sassurer quil nettoie chaque centimètre carré de votre sol. Il est idéal pour les maisons avec des animaux domestiques et utilise des capteurs de détection de saleté pour sassurer quil laisse le sol impeccable.

Le Roomba 981 fonctionne également avec Alexa, vous pouvez donc planifier des nettoyages ou simplement lui faire retoucher les sols avant larrivée des invités.

Les membres US Prime peuvent obtenir liRobot Roomba 981 pour 400 $, 42% de réduction sur son prix normal. Il y a aussi une vente sur le Roomba i6 + haut de gamme, qui est de 25% à 600 $. Il y a aussi le modèle relativement bon marché, l iRobot Roomba 692 , qui est disponible à 37% de réduction à 200 $.

Prime Day est la vente annuelle dAmazon, exclusive aux membres Prime qui sabonnent à Amazon Prime . Cette année, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays du monde peuvent avoir accès à des milliers de réductions sur Amazon du 13 octobre au 14 octobre. Pocket-lint met en lumière toutes les meilleures offres pour les membres Prime américains et britanniques dans les rafles suivantes:

Écrit par Maggie Tillman.