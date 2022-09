La carte graphique Arc A770 d'Intel arrive et devrait égaler la RTX 3060 de Nvidia.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après avoir récemment dévoilé sa 13e génération de processeurs, Intel a également annoncé que son GPU phare, l'Arc A770, serait disponible le 12 octobre.

D'un prix compétitif de 329 dollars, l'Intel Arc A770 est apparemment destiné à concurrencer la carte RTX 3060 de Nvidia. Même si Nvidia vient de révéler sa nouvelle série RTX 40, il s'agit d'un objectif audacieux et d'une option potentiellement intéressante pour les joueurs sur PC à la recherche d'un GPU abordable pour leur plate-forme de jeu.

Lors de l'événement Intel Innovation, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a parlé du prix des cartes graphiques et de ce qu'Intel prévoit de faire à ce sujet :

"Nous constatons depuis longtemps que le prix des GPU se situe dans cette fourchette de 200 à 300 dollars, mais ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'ils sont devenus super chers... Vous devriez être frustrés parce que vous êtes perdants en tant que communauté de joueurs, et aujourd'hui nous remédions à cela."

La société a également déclaré qu'elle s'engageait "à rétablir l'équilibre entre prix et performances pour les joueurs avec la famille graphique Intel Arc."

Nous nous attendons donc à voir des GPU à des prix plus compétitifs à l'avenir. Cela devrait donner des résultats intéressants pour les joueurs qui se sont battus contre les revendeurs qui ont fait grimper les prix et le manque de disponibilité des cartes graphiques au cours des deux dernières années.

Intel affirme que le GPU Intel Arc A770 offrira des performances "convaincantes" en matière de création de contenu et de jeu en 1440p. Ses spécifications comprennent jusqu'à 16 Go de mémoire GDDR6, une vitesse d'horloge de 2100 MHz et 32 cœurs Xe.

Nous avons déjà vu ce que cette puissance peut donner en termes de performances :

Il est même affirmé que le GPU de l'Arc A770 surpassera la Nvidia RTX 3060 à 1080p dans certains jeux à tracé de rayon et, dans certains cas, il pourra également être aussi performant que la RTX 3070 à 1440p. Tout cela sera également soutenu par la technologie Xe Super Sampling d'Intel, nous sommes donc impatients de voir ce qui va se passer.

