Les cartes graphiques Intel Arc ne supporteront pas nativement le HDMI 2.1

(Pocket-lint) - Intel publie constamment de plus en plus d'informations sur ses cartes graphiques Arc. Elle a tout récemment présenté le GPU Intel Arc 750 et montré certaines de ses capacités.

Maintenant, la société parle de ce qu'il ne peut pas faire. L'une de ces choses est la prise en charge native de la norme HDMI 2.1. Bien que les GPU d'Intel prennent en charge les normes HDMI 2.0 et DisplayPort 2.0, il n'y aura pas de support standard pour la nouvelle norme HDMI, du moins pour les partenaires de la carte.

Cela signifie que si vous achetez un GPU Intel Arc auprès d'un autre fabricant de cartes, vous ne bénéficierez pas nécessairement de la norme HMDI 2.1. À moins qu'il ne s'agisse d'une carte partenaire ou d'un constructeur d'ordinateurs portables spécifiquement conçu pour convertir la sortie DisplayPort en HDMI 2.1.

Ce n'est pas nécessairement un problème lorsque vous utilisez un moniteur de jeu, mais si vous jouez sur un grand écran de télévision, il se peut que vous ne disposiez que de HDMI et que vous ayez vraiment besoin de HDMI 2.1 pour jouer en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Malgré cela, Intel a déclaré qu'elle prendrait en charge le HDR et le taux de rafraîchissement variable en standard. Il validera également plus de 100 des meilleurs écrans de jeu pour s'assurer que les joueurs bénéficient d'une excellente expérience.

Nous avons maintenant beaucoup d'informations sur les prochains GPU Intel, mais nous ne savons toujours pas quand ils seront disponibles à la vente.

Écrit par Adrian Willings.