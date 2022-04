Intel a accidentellement divulgué des données sur sa carte graphique phare Arc

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fin mars, Intel a lancé ses premières cartes graphiques discrètes . À commencer par les GPU mobiles pour ordinateurs portables avec la promesse de GPU de bureau dédiés à venir cet été.

Dans le cadre de l'annonce, la société a publié plusieurs vidéos montrant divers aspects des cartes graphiques. Cela comprenait une vidéo démontrant Arc Control .

Arc Control est un logiciel conçu pour accompagner l'offre Intel Graphics et est similaire au logiciel GeForce Experience de Nvidia. Cela donne essentiellement aux utilisateurs un accès facile aux derniers pilotes graphiques, aux données de performances du système de l'utilisateur et à un studio de diffusion pour le streaming sur votre plate-forme préférée.

C'est l'onglet performances qui est le plus intéressant ici.

Au cours de la vidéo (à environ 29 secondes), Intel a montré un bref aperçu de cette surveillance et il a semblé montrer des données pour une carte graphique haut de gamme inédite. 3DCenter a comparé les données et indique que la vitesse d'horloge et la consommation d'énergie sont trop élevées pour un GPU mobile.

Sous la section "Surveillance des performances en direct", diverses statistiques intéressantes peuvent être consultées. Premièrement, le GPU fonctionne à 99,57 % d'utilisation et consomme 175 watts de puissance. Deuxièmement, l'horloge GPU est de 2 250 MHz et l'horloge VRAM est de 1 093 MHz.

Sur la base de ces données, il est suggéré que le GPU est probablement plus puissant que le Radeon RX 6700 XT mais environ 20 % de moins que le Nvidia GeForce RTX 3070 Ti . Cependant, il semble avoir 60 % de puissance de tenseur en plus, ce qui pourrait être très utile pour la mise à l'échelle pilotée par l'IA Xe Super Sampling (XeSS) d'Intel.

Ce ne sont que des spéculations à ce stade bien sûr et comme elles sont basées sur une vue très brève des données de surveillance, elles doivent être prises avec des pincettes. Il faudra attendre l'été pour en savoir plus.

Écrit par Adrian Willings.