Le premier processeur dIntel a 50 ans et les processeurs ont parcouru un long chemin depuis

(Pocket-lint) - Lors de l événement Intel Innovation de 2021, la société a célébré les 50 ans du lancement de son premier processeur commercial - le 4004.

En 1971, ce processeur alimentait ce que nous considérons maintenant comme une calculatrice vintage, le Busicom 141-PF .

Depuis lors, les processeurs de lentreprise ont beaucoup changé et les microprocesseurs font désormais partie intégrante de presque toutes les technologies de notre vie quotidienne. Nous revisitons certains des processeurs Intel les plus importants des dernières décennies et les changements quils ont apportés à nos vies.

Ce nest peut-être pas grand-chose à voir, mais lIntel 4004 était une avancée technologique significative qui a marqué le début du futur.

Cétait juste la taille dun ongle et pourtant il avait la puissance de traitement qui avait autrefois été associée aux ordinateurs qui remplissaient des pièces entières.

En 1971, le premier microprocesseur dIntel disponible dans le commerce alimentait peut-être une calculatrice, mais cétait un pas en avant important et un indice sur les choses à venir.

Peu de temps après la sortie du premier microprocesseur, Intel a réalisé une autre première en lançant lIntel 8008 en 1972.

Il sagissait du processeur 8 bits qui avait une vitesse dhorloge de 800 kHz. Il offrait un support pour 16 Ko de mémoire. Un montant infime par rapport aux normes daujourdhui, mais des avancées significatives pour lépoque.

LIntel 8080 était le deuxième processeur 8 bits lancé par Intel. Les choses avaient pourtant beaucoup changé en peu de temps. Le 8080 avait une fréquence dhorloge de 2 MHz et était également capable de prendre en charge jusquà 64 Ko de mémoire.

Le processeur était capable dexécuter plusieurs centaines de milliers dinstructions par seconde. Là où dautres microprocesseurs étaient utilisés à lépoque dans les calculatrices, les caisses enregistreuses et autres, le 8008 avait des applications plus larges. Il était populaire pour un certain nombre de raisons et a été largement crédité du démarrage de lindustrie des micro-ordinateurs. Plus tard, il influencera larchitecture x86 et lavenir de linformatique.

En 1978, Intel a lancé le microprocesseur Intel 8086, le premier dune gamme de processeurs x86.

Il avait une architecture 16 bits et gérait une vitesse dhorloge impressionnante de 5 MHz, contenant 29 000 transistors.

Une version ultérieure de ce processeur (le 8088) a été utilisée dans lun des ordinateurs les plus influents de tous les temps - l IBM Personal Computer . Le 8086 a également été utilisé par la NASA dans des équipements servant au maintien de lallure de la navette Discovery.

Généralement connu sous le nom dIntel 286, le 80286 était un autre processeur 16 bits publié par Intel en 1982. Il gérait une fréquence dhorloge comprise entre 5 MHz et 25 MHz et pouvait accéder à 16 Mo de mémoire - une augmentation par rapport aux 16 Ko de lIntel 8008 pouvait gérer.

Le 286 a doublé les performances du 8086 et a été un progrès significatif dans linformatique.

En 1989, lIntel 486 est apparu. Avec 1,2 million de transistors et une vitesse dhorloge de 25 MHz, il promettait une augmentation importante des performances par rapport aux processeurs précédents.

Le 486 pouvait gérer environ 40 millions dinstructions par seconde, un énorme bond en avant par rapport aux centaines de milliers dont lIntel 8080 était capable.

Il avait également assez de puissance pour DOS et Microsoft Windows. Des années plus tard, certains utilisateurs ont même réussi à utiliser ce processeur pour exécuter Windows XP .

Le processeur Intel Pentium pousserait les processeurs Intel dans le courant dominant et dans lesprit du public.

Le premier Pentium représentait la cinquième génération de la microarchitecture dIntel. Et cest de là que vient le nom car il est dérivé du mot grec "pente" qui signifie cinq.

Le processeur Pentium a fait ses preuves et Intel a donc conservé le nom de nombreux processeurs haut de gamme haut de gamme qui ont suivi. Le nom deviendrait synonyme dinformatique de qualité.

En 1998, Intel a dévoilé sa gamme de processeurs Celeron. Ces processeurs étaient destinés aux ordinateurs personnels à faible coût avec des performances inférieures à celles des processeurs Pentium haut de gamme.

Le processeur Celeron était la réponse dIntel à la concurrence dAMD et dautres sur le marché bas de gamme. Cela a également mis fin au règne de la puce vieillissante 80486 qui était présente dans les ordinateurs portables bas de gamme depuis des années.

Les processeurs Intel Xeon ont été conçus pour une utilisation en entreprise, offrant un nombre de cœurs beaucoup plus élevé, plus de voies PCI Express, une prise en charge de plus grandes quantités de RAM et bien plus que ce quoffrent les autres processeurs de bureau.

Ils ont été conçus pour être plus fiables et pour résister à plus dutilisation et dabus. Les premiers processeurs Xeon avaient également 42 millions de transistors et une vitesse dhorloge de 1,7 GHz. Des augmentations significatives par rapport à lépoque du 4004.

Le Core 2 Duo était une autre initiative dIntel pour faire face à la concurrence agaçante dAMD. La société avait acquis une réputation de stagnation et AMD faisait des gains avec des processeurs rapides mais abordables.

Le Core 2 Duo était la riposte dIntel, avec un processeur compétitif offrant un rapport performances par watt impressionnant. Il a également relégué la marque Pentium sur le marché du milieu de gamme.

Les processeurs Intel Atom ont été conçus pour répondre aux besoins des petites technologies informatiques. Cela signifiait une faible consommation dénergie sans compromettre les performances.

Atom a été utilisé dans les netbooks, les nettops, les tablettes et même quelques smartphones. Intel avait officiellement ses processeurs dans toutes sortes dappareils à ce stade.

En 2010, Intel a pris une décision audacieuse. Historiquement, la technologie graphique était intégrée à la carte mère de lordinateur, mais avec lintroduction dIntel Core avec HD Graphics, la société a combiné les deux en un seul package.

Le traitement graphique était suffisamment performant pour que des cartes graphiques discrètes naient plus besoin dêtre ajoutées aux ordinateurs portables bas de gamme et que la durée de vie de la batterie puisse ainsi être améliorée.

En 2016, Intel a même montré que ses graphiques CPU pouvaient correspondre à des cartes GPU discrètes. En 2021, nous sommes également sur le point de voir des cartes graphiques dédiées dIntel.

Les processeurs Intel Rocket Lake de 11e génération ont reçu des critiques mitigées par rapport à la gamme de processeurs précédente. Le processeur a cependant ouvert les vitesses PCIe gen 4 pour les cartes mères Intel, ce qui signifie un accès à des SSD plus rapides pour les joueurs et plus encore.

Des choses plus excitantes se produiraient cependant dans la prochaine génération.

Les premiers processeurs de bureau dIntel basés sur larchitecture 10 nm SuperFin ont reçu des critiques élogieuses lors de leur lancement. Avec Intel salué pour avoir fait de grands sauts de performances.

Les nouveaux processeurs ont également acheté plus de technologie avec la prise en charge de la RAM DDR5 qui a des vitesses aussi rapides que 7 000 MHz (beaucoup plus que la DDR4) et PCIe gen 5 également.