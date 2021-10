Intel montre quil est sérieux au sujet des cartes graphiques de jeu avec la dernière feuille de route

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel a déjà annoncé son intention dentrer dans lespace des cartes graphiques de jeu à partir de 2022. Maintenant, il fait également allusion à la feuille de route pour lavenir.

Intel Arc, comme on lappelle, devrait concurrencer les offres Nvidia et AMD en tant qualternative viable sur le marché. Les GPU Intel basés sur Arc devraient être lancés au premier trimestre 2022, mais la société a maintenant clairement indiqué quil ne sagissait pas non plus dun plan à court terme.

La société a tweeté une image faisant allusion aux noms de code des cartes graphiques de jeu discrètes sur lesquelles elle travaille. Le premier est Alchemist qui arrivera début 2022, suivi de Battlemage, Celestial et Druid. Tous des noms incroyablement geek que nous approuvons pleinement.

Vous avez entendu les noms de code Alchemist, Battlemage, Celestial et Druid, mais quen est-il de E ? Que pensez-vous que cela pourrait être? #IntelArc pic.twitter.com/ZdrrGK0wNa – Intel Graphics (@IntelGraphics) 19 octobre 2021

Intel a alors demandé des idées pour le suivi commençant par "E". Comme vous pouvez limaginer, les réponses étaient larges et variées avec des suggestions allant dEldritch à Evanescence, Enchantress, Elemental et plus encore.

Les noms ne sont pas ce qui est intéressant ici cependant. Ce qui est intéressant, cest la déclaration évidente quIntel est sérieux dans lespace des cartes graphiques et ne laisse pas la domination de Nvidia et AMD freiner les plans.

En fait, bien au contraire, car des rumeurs récentes suggèrent quIntel envisage de sortir un appareil capable de rivaliser avec le GPU RTX 3070 de Nvidia, ce qui nest pas une mince affaire.

Les cartes Intel seront également livrées avec un lancer de rayons accéléré par le matériel et apparemment un système intelligent similaire au DLSS connu sous le nom de XeSS.

Une chose est sûre, 2022 sera une année intéressante pour les joueurs sur PC.