Les processeurs Intel Alder Lake de 12e génération pourraient être lancés dès octobre

(Pocket-lint) - Il semble que nous naurons peut-être pas longtemps à attendre le lancement des nouveaux processeurs de bureau 7 nanomètres Alder Lake dIntel. Les rumeurs circulent depuis un certain temps maintenant et nous commençons également à entendre des grondements de la part de lentreprise elle-même.

Lors de l événement Intel Accelerated plus tôt cette semaine, le PDG dIntel, Pat Gelsinger, a fait un commentaire jetable sur le prochain événement Intel Innovation en octobre. Il a commenté en disant que "... cet événement sera entièrement hybride", laissant peut-être entendre que la société présentera son architecture de processeur hybride sous la forme dAlder Lake.

Les processeurs Alder Lake sont les premiers à être fabriqués à laide du processus de fabrication de 7 nanomètres de lentreprise. Ces processeurs sont dits intéressants pour un certain nombre de raisons, notamment une conception darchitecture hybride. Cette conception comprend linclusion de huit cœurs haute performance Golden Cove aux côtés de huit cœurs haute efficacité Gracemont.

Pour le consommateur, ces processeurs seront également potentiellement plus excitants grâce à la compatibilité avec la mémoire DDR5 et PCI-Express 5.0. Cest-à-dire encore plus de vitesse !

Certaines sources ont suggéré que le lancement dAlder Lake par Intel commencerait initialement par les modèles haut de gamme "K" et "KF". Cela pourrait se produire fin octobre et novembre avec des processeurs grand public plus abordables à venir en 2022.

Nous nous attendons à ce que lIntel Core i9-12900K soit disponible en premier et que dautres suivront. Cela correspond à diverses fuites sur les nouveaux processeurs, y compris des personnes vendant des échantillons à des tarifs exorbitants . Les échantillons éligibles ont également déjà été comparés et montrent des améliorations significatives par rapport au processeur Ryzen 5940X dAMD, nous nous attendons donc à de bonnes choses du prochain lancement.

Selon les rumeurs, lIntel Core i9-12900K aurait 16 cœurs et 24 threads avec une vitesse dhorloge accélérée allant jusquà 5,3 GHz. Offrir des performances à ne pas négliger.

Bien sûr, il faudra attendre le mot officiel pour en savoir plus.