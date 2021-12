Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le célèbre fournisseur de frustrations emballées à plat a lancé un nouveau gadget, le chargeur sans fil portable Nordmärke.

Selon un rapport de Mobiflip , le chargeur a connu un lancement silencieux et est pour le moment exclusif à lAllemagne.

Le nouvel appareil est certifié Qi et contient une batterie lithium-ion de 6 500 mAh. Il se charge via USB-C et dispose dindicateurs LED sur le côté pour indiquer son niveau de batterie actuel.

Malheureusement, il ne fournit que 5 watts de puissance de charge sans fil. Le travail sera très bien fait, mais avec les téléphones Samsung acceptant jusquà 10 W sans fil et les iPhones acceptant 7,5 W, un peu plus de puissance aurait été agréable à voir.

Comme cest généralement le cas en 2021, il ne semble pas que cet appareil soit livré avec un adaptateur mural. Le câble et ladaptateur USB-A vers USB-C sont indiqués sur lemballage avec la mention « Excl. » imprimé à côté deux. Il semblerait donc que lappareil lui-même soit la seule chose incluse.

Lappareil présente une esthétique typique de lélectronique Ikea et ressemble quelque peu aux haut-parleurs Symfonisk , avec une coque en plastique blanc et un dessus en tissu gris.

Curieusement, Ikea semble avoir mis cet appareil à disposition dans ses magasins de Cologne sans le répertorier sur le site. Nous ne savons donc pas si ou quand cet appareil sera disponible dans dautres parties du monde.

La marque Nordmärke se retrouve sur de nombreux chargeurs sans fil Ikea, mais cest la première fois que nous voyons une option portable. La gamme comprend globalement une sélection de blocs de charge de bureau dans diverses finitions de tissu et de liège ainsi quun support de bureau avec une base en bambou.

Le chargeur sans fil portable Nordmärke peut être acheté pour 20 euros si vous habitez près de Cologne, sinon, il suffit dattendre et de voir sil se lance ailleurs.