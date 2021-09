Ikea Sjömärke transforme (presque) nimporte quel bureau en un chargeur sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ikea a lancé un nouveau chargeur sans fil à 40 $, sauf que celui-ci est un peu différent de vos supports et bases de charge habituels. Plutôt que de sasseoir sur votre bureau ou votre table, il se place en dessous et peut fournir une charge jusquà la surface supérieure.

Cela sappelle le Sjömärke et - en fonctionnement - cest une affaire assez simple. Il vous suffit de le visser (ou de le coller) sous votre bureau, puis de le brancher sur une source dalimentation.

Une fois allumé, il vous suffit de placer votre produit de chargement sans fil (smartphone/écouteurs) au-dessus de celui-ci sur votre bureau, et comme par magie, vous avez limpression que votre bureau charge votre téléphone.

Afin de vous assurer que vous alignez votre téléphone ou votre étui pour écouteurs dans la bonne position, Ikea inclut même un autocollant « X » que vous collez sur votre bureau pour indiquer où se trouve le point idéal de charge.

Il y a - bien sûr - quelques restrictions. Par exemple, si votre bureau est fait de matériaux qui pourraient bloquer le signal - comme le métal - cela ne fonctionnera pas.

Cependant, si vous avez un bureau en bois/plastique dau moins 8 mm dépaisseur, cela fonctionnera. Vous devez également vous assurer que votre bureau nest pas trop épais. Tout ce qui dépasse 22,2 mm est trop pour la puissance à délivrer.

Malheureusement, pour ceux qui espèrent une charge rapide et rapide, il ne fournit quenviron 5 W de puissance. Cela signifie que cest une affaire assez lente. Mais pour ceux qui sinquiètent des risques de sécurité et de température, le Sjömärke a la capacité de surveiller sa puissance et sa température pour sassurer quil ne fait jamais trop chaud.

Le chargeur vous coûtera environ 40 $ si vous décidez que cest quelque chose qui serait vraiment pratique pour vous.