Le robot super mignon de Hyundai pourrait vous livrer votre prochain petit-déjeuner à l'hôtel.

(Pocket-lint) - Hyundai a annoncé qu'un robot sera utilisé comme robot de livraison à l'hôtel Rolling Hills et que la livraison de commandes alimentaires en ligne sera également testée.

Le petit robot, appelé robot Plug & Drive (PnD), est doté de la technologie de conduite autonome intégrée de Hyundai et fera partie d'un service pilote à l'hôtel. Mais la livraison de serviettes fraîches et le service d'étage ne sont pas les seules tâches dont le robot sera capable. Un communiqué de presse de Hyundai indique que la société va également tester un robot de livraison de nourriture qui prendra les commandes des restaurants et les livrera ensuite à la porte des clients.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Et oui, il y a une vidéo !

Comme tout bon robot, Hyundai affirme que celui-ci sera capable de reconnaître les clients et de s'occuper des ascenseurs à la volée, ce qui lui permettra d'atteindre les clients de l'hôtel qui se trouvent à d'autres étages.

Quant à l'hôtel Rolling Hills, c'est l'une des entreprises participant à un nouveau programme pilote. L'hôtel utilise le robot pour le service en chambre le soir, pour livrer de la nourriture, des boissons et d'autres produits. Les commandes sont passées via une application et sont suivies en temps réel.

Dans l'ensemble, le tout semble impressionnant et qui pourrait résister à l'envie de donner un câlin et un merci à cette chose après avoir déposé son Mcdonald's à 3 heures du matin ?

Pas nous !

Écrit par Oliver Haslam.