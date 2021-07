Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei élargit régulièrement sa gamme de produits et le dernier ajout semble maintenant être une souris de jeu pour accompagner ses moniteurs de jeu.

On pense que la Huawei Wireless Mouse GT, comme on lappelle, sera bientôt lancée aux côtés dun tapis de souris doté dune recharge sans fil.

Les images marketing montrent également un certain nombre de points forts de lappareil, notamment des zones déclairage RVB, un port de chargement USB-C, un repose-pouce et des connexions 2,4 GHz et Bluetooth.

Bien que Huawei nait pas encore répertorié les spécifications officielles de cette nouvelle souris, on pense que le tapis de souris sera doté dune charge QI et devrait offrir la commodité de ne pas avoir à se brancher régulièrement pour une charge. Limage du tapis de souris montre une zone sur le côté droit où la souris serait assise et un indicateur LED au-dessus.

Nous avons eu quelque chose de similaire dans le passé avec le tapis de souris de chargement sans fil MM1000 Qi de Corsair, il est donc agréable de voir une souris inédite offrant de telles fonctionnalités conviviales.

Avec Huawei faisant des pas dans le secteur des jeux, vous pourriez penser que cela pourrait signifier une ère de périphériques de jeu plus abordables. Cependant, cette première souris de jeu de la société pourrait ne pas être exactement "bon marché", car Winfuture rapporte que les détaillants citent environ 80 euros pour la souris. Si ce prix comprend le tapis, cela pourrait être une bonne affaire.

Nous espérons en savoir plus dans un proche avenir.