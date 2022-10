Le HyperX ProCast est un microphone XLR destiné aux streamers et aux créateurs de contenu.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La gamme de microphones d'HyperX est déjà assez populaire auprès des créateurs de contenu et des streamers. En particulier le fantastique HyperX Quadcast S.

Maintenant, la société a révélé son premier microphone à condensateur XLR et promet une qualité de capture de niveau professionnel pour des performances audio de haute qualité. Idéal pour ceux qui cherchent à améliorer la qualité de leurs flux de vie, vidéos, podcasts et plus encore.

Le microphone HyperX ProCast est doté d'une capsule à condensateur à large diaphragme (1 pouce) fritté à l'or et d'une configuration polaire cardioïde pour aider à se concentrer sur votre voix et créer un son vibrant.

Le ProCast a également un design familier qui ressemble clairement à celui de ses précédents micros les plus populaires. Cela inclut le support anti-vibration intégré avec le design classique de la sangle rouge. Il dispose également d'un filtre anti-pop en métal HyperX Shield amovible pour réduire les grondements et les bruits parasites pour une capture audio plus claire.

Réponse en fréquence 20Hz~20kHz

Sensibilité 38± 3dBV (1V/Pa à1kHz)

Niveau sonore d'entrée maximum 140dBSPL (THD 1%@1kHz)

Bruit (RMS) -118dBV (pondération A)

Rapport signal/bruit de 75dB

Les contrôles matériels intégrés comprennent un PAD de -10dB pour la gestion des sons forts et un filtre passe-haut de 80Hz pour éliminer les fréquences basses.

Naturellement, vous aurez besoin d'une interface XLR comme le TC Helicon GoXLR ou Rodecaster Pro II pour le contrôler, mais sinon, vous pouvez vous attendre à un son fantastique dans un emballage élégant.

Le HyperX ProCast est vendu au détail pour 249,99 $ et sera disponible à la vente en octobre.

Écrit par Adrian Willings.