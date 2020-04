Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Pocket-lint sassocie à Resideo - la nouvelle maison des produits Honeywell Home - pour planter des arbres en votre nom gratuitement. Pocket-lint a déjà planté 1 000 arbres dans une démarche de développement durable, mais nous voulons en planter 3 000 de plus avec votre aide et en votre nom.

Si nous pouvons atteindre notre objectif de 3 000 arbres, cela signifie que nous compenserons environ 900 tonnes de carbone. Cest léquivalent de plus de 1 000 vols aller-retour de Los Angeles à Londres, ou le CO2 moyen quune famille de quatre utilise sur 150 ans!

Pour nous aider à protéger lenvironnement, il vous suffit de nous indiquer ladresse Mac dun thermostat intelligent Honeywell actif chez vous ou au bureau. Le thermostat peut être déjà installé et utilisé ou complètement neuf - mais il doit être actif et vous devez nous le dire avant fin avril (30 avril 2020).

Nous avons créé un formulaire simple pour que vous puissiez ajouter vos coordonnées.

SOUMETTRE VOTRE ADRESSE MAC

Pour chaque Honeywell Home Smart Thermostat actif soumis à Pocket-lint via le formulaire, nous planterons un arbre en votre nom dans un projet Woodland Carbon Code au Royaume-Uni. Nous nous occuperons de la plantation, il vous suffit donc de prouver que vous avez un thermostat intelligent Honeywell via le formulaire ci-dessus, ce qui est rapide et facile.

Et si vous souhaitez acheter un thermostat intelligent pour vous impliquer, nous avons rassemblé les meilleures offres sur les derniers thermostats intelligents Honeywell:

squirrel_widget_139758

squirrel_widget_148608

squirrel_widget_217714

Selon des recherches, plus de 82% de lénergie de la maison au Royaume-Uni est utilisée pour le chauffage et même le plus basique des thermostats intelligents peut économiser 23%, donc non seulement vous économisez de largent, mais vous aidez également lenvironnement. Et acheter ou nous dire que vous avez acheté un thermostat intelligent Honeywell signifie que vous pouvez aider la planète encore plus loin.

Vous pouvez en savoir plus sur les efforts de durabilité de Pocket-lint ici .